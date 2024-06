Etats-Unis : un couple pêche avec un aimant et remonte un coffre-fort avec 100.000 dollars

Adepte de pêche à l’aimant depuis 2023, un couple de New Yorkais a eu la surprise de harponner des liasses de billets dans un ruisseau du parc Flushing Meadows Corona, dans le Queens. Ces derniers ont été autorisés à conserver le butin.

Une belle prise. Alors qu’ils pêchaient à l’aimant dans un ruisseau du parc Flushing Meadows Corona, dans le Queens, James Kane et Barbi Agostini ont eu la surprise de remonter un coffre-fort. À son ouverture, le couple de New Yorkais a fait la découverte d’un pactole d’une valeur de 100.000 dollars.

Habitué à ce type de prise, le duo a rapidement signalé les liasses de billets - endommagées par l’eau - aux autorités locales afin d’en savoir plus sur l’origine - illégale ou non - du coffre.

Selon le couple, la police de New York leur a répondu qu'elle n'était pas en mesure de le relier à un crime, compte tenu du mauvais état dans lequel l'argent a été retrouvé. De plus, aucun indice concernant l’identité du propriétaire n’a été précisé. C’est pourquoi James Kane et Barbi Agostini ont été autorisés à conserver le pactole.

A New York City couple got the surprise of a lifetime while magnet fishing in Queens — a safe containing about $100,000.https://t.co/eQH549R2l7

— ABC News (@ABC) June 4, 2024