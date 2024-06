Migrants morts à Wimereux : deux Soudanais recherchés par la France arrêtés au Royaume-Uni

Une agence britannique contre le crime organisé a annoncé avoir interpellé deux Soudanais de 19 et 24 ans. Les deux hommes étaient recherchés par la France, à la suite du décès de plusieurs migrants, dont une fillette, le 23 avril dernier à bord d'une embarcation depuis Wimereux (Nord), à destination du Royaume-Uni.

Nombreux sont les migrants à trouver la mort en tentant de traverser la Manche, à bord d’embarcations non adaptées. Mais le 23 avril dernier, un terrible accident de plus est survenu, causant la mort de quatre adultes et d’une fillette de 7 ans, dont le sort avait ému la France et l’Angleterre. Deux Soudanais recherchés à la suite de ce drame ont été retrouvés et arrêtés au Royaume-Uni, plus d’un mois après les faits.

La nouvelle a été relayée par la National Crime Agency (NCA) à travers un post sur X ce lundi 3 juin. Les deux hommes, âgés de 19 et 24 ans, ont été arrêtés le 30 mai dernier, dans le quartier de Hillingdon à Londres.

National Crime Agency officers have arrested two men wanted by the French authorities over the death a young girl who was attempting to cross the Channel in a small boat.





FULL STORY ➡️ https://t.co/uTi07Xh48e pic.twitter.com/V6SLGSvTD4 — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) June 3, 2024

Selon un communiqué de l’agence, ils ont comparu devant les magistrats de Westminster, tandis que leur procédure d’extradition commençait. Ils ont ensuite été placés en détention, dans l’attente de leur deuxième comparution le 7 juin prochain.

Le résultat d’une enquête française soutenue par les services anglais

Une image de l’embarcation, comptant à son bord 58 personnes et dans laquelle se trouvait les deux individus, avait été partagée sur les réseaux sociaux par la préfecture maritime Manche et mer du Nord. Cependant, le bateau transportait initialement 112 personnes entassées les unes sur les autres, avant que certaines ne tombent à l’eau. Une scène qui a provoqué un mouvement de panique, entraînant la mort de quatre migrants et de la fillette.

Décès de cinq personnes en mer à bord d'une embarcation de migrants à proximité de la plage de Wimereux. De nombreux moyens ont été engagés et coordonnés par le @CROSSGrisNez @Prefet62 @SGMer @SDIS62



▶️https://t.co/RhwPjoiuVt pic.twitter.com/aEA5EKwkBC — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 23, 2024

Par peur de couler et de se noyer, les passagers du Zodiac de 12 mètres de long auraient créé une cohue, se marchant les uns sur les autres et piétinant ainsi la petite fille. Les secours seraient ensuite intervenus, apercevant l’embarcation à la dérive.

Six personnes, dont les cinq victimes, ont été ramenées à Wimereux, 48 autres migrants ont été secourus puis emmenés à Boulogne-sur-Mer. Le reste de l’embarcation est cependant parvenu à reprendre la route vers le Royaume-Uni, selon Europe 1. Les autorités françaises avaient donc lancé des recherches pour retrouver ces individus «soupçonnés d’être responsables de la mort de la fillette», a déclaré l’agence NCA dans son communiqué, ajoutant que «ces arrestations sont le résultat d’une enquête menée par les autorités françaises avec le soutien de la NCA».