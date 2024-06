Paris, Bruxelles, Le Vatican... Ces 5 villes réputées pour être des nids d'espions

Les espions ont toujours existé dans les activités de renseignement de chaque pays. Alors que Pékin et Londres s’accusent mutuellement d’espionnage depuis des mois, voici cinq lieux réputés pour abriter un grand nombre d’agents secrets. Des localités parfois insoupçonnées.

L’espionnage est une activité ancrée dans l’imaginaire populaire, souvent représentée dans les films ou séries et dont on a tendance à ignorer l’impact. Pourtant, les espions agissent partout dans le monde et sont indispensables. Mais qu’est-ce qu’un espion ? Il s’agit d’un agent secret engagé par un État, chargé de la collecte de renseignements ou d’informations dites «secrètes» dans un Etat étranger pour le compte de son pays. Son objectif principal est de protéger les intérêts de sa nation.

Aujourd’hui, par exemple, Pékin et Londres s’accusent tous deux d’espionnage depuis des mois, notamment depuis la révélation d’une affaire concernant le service britannique du renseignement extérieur (MI6).

Les agents secrets agissent donc dans le monde entier, mais il est vrai que certaines villes en comptent plus que d’autres, constituant de véritables «nids d’espions».

Paris

Depuis plusieurs années, Paris serait reconnu comme étant le nid d’espions principal du monde, avec entre 10.000 et 15.000 agents secrets en 2021, selon un documentaire de France TV. Des espions russes, chinois, israéliens, turcs et américains y seraient en majorité présents. Leur rôle se joue principalement dans les organisations internationales ou les ambassades. En effet, certains lieux stratégiques serviraient de couverture pour leurs opérations.

Mais si notre capitale attire autant d’espions étrangers, c’est notamment en raison du nombre important de réfugiés et opposants de diverses nationalités. Les agents secrets profitent ainsi souvent de la présence de ces personnes dans la ville pour s’infiltrer dans leur cercle et venir à bout de leur mission.

Bruxelles

Bruxelles n’est pas simplement le berceau de 143 institutions internationales, la capitale belge attire aussi de nombreux espions.

Une nouvelle fois, l’activité d’espionnage s’est multipliée dans le pays au moment de la Guerre froide. Aujourd’hui, avec 300 missions diplomatiques et consulaires, ainsi que 26.000 diplomates, Bruxelles est par définition une cible de choix. En 2019, la capitale belge comptait environ 200 espions russes et 250 espions chinois, d'après les informations du média belge VRT NWS.

Le Vatican

Le lieu vient de façon moins évidente à l'esprit. Pourtant, selon Radio France, le Vatican, niché au cœur de Rome, en Italie, disposerait d’extraordinaires sources d’informations. Cependant, la cité-État n'aurait pas officiellement d’espions, quand bien même elle jouerait un rôle important dans les relations diplomatiques des pays, et ce, notamment depuis la Guerre froide.

Plusieurs personnes envoyées par le Pape œuvreraient ainsi partout à travers le monde pour effectuer des missions de renseignement et des opérations spéciales pour le Saint-Siège. En clair, le Vatican est doté d’un goût prononcé pour le secret, ainsi que d’une concentration de nationalités et d’un réseau d’informations structuré sur l’ensemble des pays. Des qualités essentielles à tout bon système d’espionnage.

Lisbonne

Lisbonne est devenu un important «nid d’espions» au cours de la Seconde Guerre mondiale, singulièrement grâce à son emplacement géographique stratégique, particulièrement fréquenté par les agents des services secrets britanniques, américains, français, italiens et allemands.

Aujourd’hui, le Portugal est doté d’un secteur technologique de pointe et de liens avec l’Afrique, comme l'explique Courrier International, reprenant une enquête de l'hebdomadaire portugais Expresso. Des investissements faits pour survivre à la crise qui touche le pays, attirant ainsi les services secrets iraniens, chinois et russes. La capitale portugaise est donc au cœur des missions d’espionnage et surtout d’un espionnage industriel. Il s’agit du fait regrouper des moyens afin de découvrir les secrets d’un pays concurrent en matière de conception, de fabrication ou de production.

Vienne

Vienne, en Autriche, dispose de nombreux atouts. Elle est, entre autres, la capitale d’un pays neutre en plein cœur de l’Europe et accueille beaucoup d’organisations internationales. Au même titre que Lisbonne, si la capitale autrichienne dispose d’un rôle majeur dans l’espionnage en particulier depuis la Guerre froide, celui-ci s’est intensifié ces dernières années.

La guerre en Ukraine aurait, en effet, poussé l’espionnage russe dans la ville. Au total, entre 5.000 et 10.000 espions seraient en activité à Vienne et dans tout le pays. Environ 2.000 d'entre eux auraient une fonction officielle ou semi-officielle, ce qui signifie que leur carte de visite porte la mention «espion», mais qu’ils dépendent, par exemple, de l’attaché militaire ou encore du département culturel, explique Radio France.