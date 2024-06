Qu'est-ce que les F-35, ces chasseurs furtifs que les États-Unis vont de nouveau livrer à Israël ?

Le ministère de la Défense israélien a annoncé ce mardi 4 juin un accord avec les Etats-Unis portant sur l'achat de 25 chasseurs furtifs F-35 pour un montant d'«environ trois milliards de dollars». Ces engins à la pointe de la technologie ont pourtant été raillés pour leurs multiples défauts et leur énorme coût de construction.

Israël a décidé de renforcer d'un tiers sa flotte de F-35. Le ministère de la Défense israélien a annoncé ce mardi qu’un accord a été conclu avec Washington pour l’achat de 25 chasseurs furtifs F-35 pour une somme avoisinant les trois milliards de dollars.

The Israeli Ministry of Defense has signed an agreement with the U.S. government for the third squadron of the "Adir" (F-35) aircraft, which will be integrated into the Israel Defense Forces (IDF). pic.twitter.com/zKixtrgFwR

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 4, 2024