Volodymyr Zelensky : pourquoi le président ukrainien n'a-t-il officiellement plus de mandat ?

Volodymyr Zelensky a été invité aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie le 6 juin prochain. Bien que le mandat du dirigeant ukrainien a expiré le 20 mai dernier, il reste à la tête de son pays. Mais pour quelles raisons ?

De nombreux chefs d'États sont attendus dès ce mercredi 5 juin et pour trois jours en France pour célébrer le 80e anniversaire du Débarquement. Enlisé dans une guerre avec la Russie, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky assistera lui aussi aux commémorations à la demande de l'Élysée.

Toutefois, de nombreuses interrogations se posent quant à la présence de ce dernier, depuis notamment l'expiration de son mandat le 20 mai, les élections prévues en mars n'ayant pas eu lieu. Mais alors, pourquoi Volodymyr Zelensky demeure-t-il en poste si celui-ci n'a plus de mandat officiel à son actif ?

Assurer une continuité en période de guerre

Depuis l'hiver 2023, la perspective de conserver le même président pour toute la durée de la guerre fait l'objet de discussions intenses dans le pays. Cette idée est globalement acceptée par la population ukrainienne, qui voit en cette mesure une nécessité en temps de crise. En effet, un scrutin en pleine bataille pourrait devenir une source de division dans le pays.

La guerre impose des défis logistiques et sécuritaires énormes, rendant difficile la tenue d'un scrutin libre et équitable. De plus, le maintien de Volodymyr Zelensky au pouvoir est perçu comme une nécessité pour garantir une continuité dans le leadership et la stratégie militaire du pays.

Les interrogations sur la légitimité

Malgré tout, le maintien du dirgeant ukrainien à son poste sans être passé par les urnes suscite de nombreuses interrogations. Le 2 avril dernier, un blogueur et activiste du nom de Oleh Seryk aurait même adressé une requête à la Cour suprême d’Ukraine en ce sens.

Ce dernier aurait ainsi demandé «à la juridiction de statuer sur la légalité de ne pas organiser une élection présidentielle», mais aussi «d’y établir une date de scrutin» le cas échant.

Une situation de guerre exceptionnelle

Néanmoins, comme l'a précisé récemment l'analyste politique ukranien Tetiana Parkhomtchouk, dans les colonnes du quotidien Gazeta, la Constitution de l'Ukraine «n’interdit pas la tenue d’une élection présidentielle pendant la loi martiale, mais celle-ci est bien inscrite dans le Code électoral».

Pour rappel, la loi martiale est «un régime juridique spécial» de guerre «qui prévoit de confier au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour résister à une agression armée, au moyen d’une limitation temporaire des droits et libertés constitutionnels des citoyens».

Ainsi, bien que le mandat officiel de Volodymyr Zelensky a techniquement pris fin, les circonstances exceptionnelles de la guerre justifient son maintien à la présidence.