Air Force One : leurres infrarouges, système de communication crypté… Tout savoir sur l'avion ultra-sécurisé de Joe Biden

Le président américain Joe Biden s'est rendu en France, ce mercredi 5 juin, à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Un avion mythique, réputé pour être l'un des plus sécurisés au monde.

C’est un véritable bijou de technologie au service du président américain. Arrivé sur le sol français ce mercredi 5 juin à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, l’avion présidentiel Air Force One a transporté Joe Biden des États-Unis à la France, ainsi que de nombreux chefs d'État au cours des dernières décennies.

Au fil des années, cet avion ultra-sécurisé, symbole de puissance et de prestige, a connu de multiples modifications afin d’être à la pointe de la technologie pour servir et assurer le président des États-Unis.

Une sécurité renforcée à l'intérieur et l'extérieur d'Air Force One

L’avion, qui est principalement un Boeing 747-200, est spécialement aménagé afin de permettre au président américain de voyager dans des conditions sécurisées.

Air Force One est équipé de brouilleurs de radars, ainsi que de leurres infrarouges et d’éjecteurs de paillettes permettant de détourner de potentiels missiles à guidage-radar, comme l’indique le site de la Maison Blanche.

Le Boeing 747-200 présidentiel est également doté de fenêtres blindées et de plusieurs systèmes de filtration d’air afin de protéger les passagers contre toute menace biologique et chimique.

Un système de communication sécurisé en cas de crise

En ce qui concerne la communication au sein et depuis l’avion, elle ne peut être plus renforcée : le président américain est connecté aux dirigeants étrangers et aux forces armées américaines grâce à des canaux de communication cryptés.

L’avion peut également fonctionner comme un centre de commandement en cas de crise majeure lors d’un vol du président américain, comme cela fut le cas lors des attentats du 11-Septembre.

En plus de l’aspect technologique et ultra-sécurisé, l’avion Air Force One possède une autonomie exceptionnelle lui permettant de parcourir l’équivalent d’un tiers du tour de la planète Terre sans effectuer de ravitaillement.