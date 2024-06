Ariane 6 : mission, date de lancement… Tout savoir sur la nouvelle fusée européenne

Le directeur général de l'agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a annoncé ce mercredi 5 juin au salon aéronautique de Berlin (Allemagne), que le vol inaugural de la fusée européenne Ariane 6 aura lieu le 9 juillet prochain depuis Kourou, en Guyane française.

L’Europe va retrouver une place centrale en matière d’accès à l’espace. Lors du salon aéronautique de Berlin (Allemagne) tenu ce mercredi, le directeur général de l'agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a assuré que le premier lancement de la fusée européenne Ariane 6 aura bien lieu le 9 juillet prochain à Kourou, en Guyane française.

Habemus #Ariane 6 launch date: 9 July 2024





Thrilled to have shared the news today at #ILA24 with fellow task force members. pic.twitter.com/ao89e27WlO — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) June 5, 2024

«Ariane 6 marque une nouvelle ère de voyages spatiaux autonomes et polyvalents en Europe. Ce puissant lanceur est l’aboutissement de nombreuses années de détermination et d’ingéniosité de la part de milliers de personnes à travers l’Europe, et il rétablira à l’occasion de son lancement l’accès indépendant de l’Europe à l’espace. Je suis heureux d’annoncer que la première tentative de lancement aura lieu le 9 juillet», a expliqué ce dernier.

L'agence spatiale allemande s'est aussi félicitée de cette nouvelle sur X, en publiant un post accompagné d'un cliché de la fusée européenne qui doit décoller début juillet.

Wir haben einen Launchtermin!



Der Erststart der #Ariane6 erfolgt am



9.7.2024 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou. pic.twitter.com/HT12pZ1Buu — Deutsche Raumfahrtagentur (@DLR_SpaceAgency) June 5, 2024

Initialement prévu pour 2020, le vol de lancement d’Ariane 6 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, puis à cause de difficultés de mise au point. L'Europe demeure privée de son propre accès à l'espace depuis le vol final du lanceur lourd Ariane 5 en juillet 2023, et l'échec du premier vol commercial de la nouvelle fusée italienne Vega-C, en 2022.

Ariane 6 peut lancer plusieurs satellites lors d’un même vol

Conçue pour concurrencer le lanceur américain Space X, la fusée Ariane 6 est «modulaire et polyvalente», avec un étage supérieur réallumable lui permettant de lancer plusieurs satellites sur différentes orbites pendant le même vol, selon les précisions apportées par l'ESA.

Ariane 6 «peut assurer aussi bien des lancements classiques, simples ou doubles, que des missions complexes correspondant aux nouveaux besoin du marché, comme la mise en orbite de satellites à propulsion électrique ou le lancement multiple de constellations, grâce à son étage supérieur équipé du moteur réallumable Vinci®», a précisé le site internet d’ArianeGroup.

Le lanceur européen a déjà reçu 30 missions dans son carnet de commande, d’après les dires de Stéphane Israël, le président exécutif d’Arianespace.

La campagne de lancement a débuté en avril dernier au Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou, en Guyane française, où le corps central de la première Ariane 6 a été installé sur le pas de tir ELA4.

«La dernière étape majeure avant le lancement sera la répétition générale», a précisé l'ESA en conclusion de cette annonce.