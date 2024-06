Charles III : les billets de banque à l'effigie du roi entrent en circulation au Royaume-Uni

Les billets de banque britanniques représentant le portrait du roi Charles III entrent en circulation ce mercredi, même s'ils seront probablement rares pendant un certain temps dans les transactions quotidiennes.

De nouveaux billets de banque représentant le portrait du roi Charles III sont désormais en circulation au Royaume-Uni. Les premiers modèles de ces billets avaient été imprimés l'année dernière. Le long délai de production avant la mise en circulation a permis de mettre à jour les machines automatisées acceptant les espèces.

Les acheteurs peuvent toujours utiliser les billets en circulation de 5 £, 10 £, 20 £ et 50 £ portant le portrait de la défunte reine. La Banque d'Angleterre a d’ailleurs déclaré que les nouveaux billets ne seraient imprimés que pour remplacer ceux représentant la reine Elizabeth II usés ou pour répondre à une augmentation de la demande, et ce afin de «minimiser l'impact environnemental et financier» du changement de monarque.

Cela signifie que les billets de la reine Elizabeth II circuleront conjointement avec les nouveaux billets et qu'ils resteront même la majeure partie de ceux utilisés dans les transactions quotidiennes en espèces pendant un certain temps.

A compter de ce mercredi, les membres du public peuvent cependant échanger leurs anciens billets contre ceux à l'effigie de Charles III via la Banque d'Angleterre, dans la limite de 300 livres par personne.

King Charles III banknotes are being issued from today.





Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes? For more information on our new banknotes see here: https://t.co/fwMmpDbxI3 pic.twitter.com/61KCJDu0Qu

— Bank of England (@bankofengland) June 5, 2024