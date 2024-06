Elections européennes : tout savoir sur cette influenceuse croate devenue candidate ?

Suivie par plus de 220.000 personnes sur TikTok, à 26 ans, Nina Skocak s’est d’abord fait connaître pour ses vidéos mode, beauté et gastronomie. Elle est en même temps candidate au scrutin du 9 juin prochain en Croatie à la tête de la liste indépendante qu'elle a créée et baptisée Gen Z.

«Je souhaite être la première députée européenne influenceuse», a déclaré Nina Skočak dans une interview accordée à Tportal. À 26 ans, la jeune femme est candidate aux élections européennes à la tête d’une liste indépendante qu’elle a baptisée Gen Z, mais porte également la casquette de créatrice de contenu.

Suivie par plus de 220.000 personnes sur TikTok et près de 45.000 sur Instagram, c’est en postant des vidéos axées sur la mode, la gastronomie et la beauté que Nina Skočak est sortie de l’ombre. Son succès lui a d’ailleurs valu de cumuler quasiment 13 millions de mentions «j’aime» sur son compte TikTok.

Si les médias locaux ont tendance à lui attribuer l’étiquette «influenceuse» qu'elle qualifie de «frustrante», côté politique, la candidate a su tirer son épingle du jeu. Après l’obtention d’un master en politique européenne, elle décroche un stage au Parlement. L’année dernière, Nina Skočak est même devenue la première ambassadrice de la Commission européenne à travailler sur les campagnes digitales pour les jeunes.

Un programme par les jeunes, pour les jeunes

Ceux qui auraient tendance à se fier à ses robes colorées, ses bibis et à ses lavallières XXL, auraient bien tort. Très engagée, Nina Skočak entend replacer la jeunesse au centre de l’action gouvernementale. «Aujourd’hui, 1 % seulement des députés européens ont moins de 30 ans. J’ai trouvé absurde que sur 705 députés siégeant au Parlement européen, seuls six soient jeunes», a analysé la candidate dans un entretien avec Studentski List.

C’est pour cette raison qu’elle a fondé sa liste indépendante nommée Gen Z. En quelques jours, son mouvement sans ressources financières a récolté 8.500 signatures en Croatie alors que seulement 5.000 sont d’ordinaire nécessaires. Afin de le promouvoir, la jeune femme redouble d’ingéniosité. Pour rassembler ses électeurs, elle organise par exemple des quiz, des marchés aux puces, ou se rend dans les bars fréquentés par la jeunesse croate.

Entourée de onze autres candidats âgés entre 19 et 30 ans, la star d’Internet multicasquettes porte un programme centré sur l'inclusion des jeunes dans la politique - en prônant par exemple l'abaissement du droit de vote à 16 ans -, l'économie durable – en favorisant la réduction des déchets et en faisant la promotion du recyclage - et les droits des femmes, en plaidant pour garantir l’égalité salariale grâce à des lois plus strictes et à la transparence salariale au sein des entreprises.