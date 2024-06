Grèce : après les feux dévastateurs de 2023, vers un nouvel été «très difficile» ?

Alors que la Grèce a déjà fait face à plusieurs départs d’incendies en avril dernier, Vassilis Kikilias, ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile, s’inquiète de la période estivale qui s’annonce.

«L'été sera très difficile», a prévenu, Vassilis Kikilias, le ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile. Alors que plus de 70 incendies se sont déclarés début avril 2024 dans le pays, les autorités locales craignent une période estivale aux températures très élevées.

«Personne ne peut prédire exactement les conditions (météorologiques) auxquelles nous serons confrontés. Mais quelles qu'elles soient, nous devrons nous battre avec acharnement», a précisé Vassilis Kikilias dans un entretien à l'AFP.

Cette situation critique fait suite aux feux dévastateurs et à une canicule inédite dans sa durée en 2023 et d’un hiver le plus chaud jamais répertorié.

Tandis que 30% du territoire grec est couvert de forêts, selon la Banque mondiale, le gouvernement se prépare à affronter les feux de forêt qui avaient ravagé près de 175.000 hectares de terres et tué plus de 20 personnes en 2023.

Près de 40 °C début juin

Alors que l’été commencera le 20 juin prochain, des records de chaleur ont déjà été atteints en ce début de mois. Selon le site meteo.gr le mercure a enregistré jusqu’à 39,3 °C localement. «Nous constatons que les années où les températures sont élevées, ce qui veut également dire sécheresse, nous avons de vastes incendies», a expliqué Costas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes.

Face à cette menace, la Grèce a pris des mesures et présenté un projet de modernisation de ses infrastructures de protection civile de 2,1 milliards d'euros, le plus ambitieux à ce jour. Des fonds issus de l’Unions européenne permettront d’équiper le pays de nouveaux bombardiers d'eau, hélicoptères, camions de pompiers, caméras thermiques et de plus d'une centaine de drones de surveillance à partir de 2025.

Pour Vassilis Kikilias, l'approche de cette année consiste à envoyer des bombardiers d'eau dès qu'un feu se déclenche afin de gagner du temps. Les autorités ont également organisé un exercice national de secours. Mais le problème récurrent en Grèce reste le manque de coordination entre les services chargés de la lutte anti-incendies, soulignent des experts.