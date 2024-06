Japon : la mairie de Tokyo va lancer sa propre appli de rencontres pour contrer la baisse de la natalité

La mairie de Tokyo a annoncé le lancement, cet été, de son application de rencontres. Derrière cette décision, les autorités locales entendent combattre à leur manière la chute de la natalité dans l'archipel.

Le Japon s’immisce dans la vie personnelle de ses habitants. La mairie de Tokyo a annoncé, ce mercredi 5 juin, le lancement de sa propre application de rencontres. Cette dernière devrait être fonctionnelle dès cet été.

Néanmoins, pour rejoindre les rangs des célibataires recherchant l’amour, les prétendants devront se munir de plusieurs documents afin de vérifier leur identité. Impossible donc, de se faire passer pour quelqu’un d’autre.

Ainsi, les personnes devront fournir des documents prouvant leur célibat «d’un point de vue légal» et une lettre déclarant qu’ils cherchent bien une «âme sœur» dans le but de se marier. Un avis d’imposition pour «prouver ses revenus annuels» sera également demandé : si cette pratique n’est pas courante en Europe, les autres applications au Japon «exigent souvent de déclarer ses revenus», explique l’AFP.

favoriser les mariages

Les mairies du pays ont pourtant l’habitude d’organiser des «événements de rencontres matrimoniales» afin de favoriser les rendez-vous entre les célibataires du Japon. Néanmoins, selon un responsable du gouvernement de Tokyo en charge de cette nouvelle application, «70% des gens qui souhaitent se marier» n'y participent pas.

Avec cette application, actuellement en phase de test, le gouvernement tente de donner un nouveau «petit coup de pouce» aux célibataires du pays.

L'application cherche également, à long terme, à contrer l'effondrement des naissances sur l'archipel. En effet, les naissances dans le pays diminuent d’année en année. En 2023, le Japon enregistrait une chute des naissances, pour la huitième année consécutive. Les naissances «hors union légale» restent toujours faibles, elles ne représentent que 2% de la natalité au Japon.

D’après une étude de la Nippon Foundation, plus de 60% des femmes japonaises auraient un avis négatif sur le fait d’avoir un enfant hors mariage. De plus, elles estimeraient aussi qu’il est plus difficile d’avoir et d’élever un enfant au Japon.

De moins en moins de mariages sont célébrés sur l'archipel : en 2023, le gouvernement nippon enregistrait une baisse de 5,9%. Le taux de mortalité reste aussi deux fois plus fort que celui des naissances, entrainant un rapide vieillissement de la population de l’archipel.

Cette annonce a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux japonais. «Est-ce que le gouvernement devrait faire ça avec nos impôts ?», s’est interrogé un internaute. Néanmoins, d’autres se disent intéressés par cette initiative. Supervisés par le gouvernement, ils se sentent plus rassurés et en sécurité.