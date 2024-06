Mangas, jeux vidéo, animés... Le nouveau plan du Japon pour quadrupler les exportations de sa pop culture

Ce mardi, le gouvernement japonais a annoncé la révision de sa stratégie d’influence, baptisée «Cool Japan». Avec ce nouveau modèle, l’archipel compte quadrupler l’exportation des produits de sa pop culture dans le monde.

L’intérêt pour la culture japonaise ne cesse de croitre. Entre animes, mangas ou encore jeux vidéo, les produits de l’archipel s’exportent de plus en plus. Ces industries créatives sont, au Japon, considérées comme un véritable moteur de croissance pour le pays. En 2022, ces sections ont rapporté, depuis l’étranger, plus de 4.700 milliards de yens, soit près de 28 milliards d’euros. En comparaison, selon le gouvernement, les exportations japonaises de puces électroniques rapporteraient 5.700 milliards de yens.

Pourtant, le Japon a annoncé ce mardi 4 juin la révision de son plan «Cool Japan». En effet, le gouvernement de l’archipel cherche à atteindre 20.000 milliards de yens, soit l’équivalent de 118 milliards d’euros, en exportation de biens culturels d’ici 2033. Cette stratégie d’influence est destinée à booster l’économie interne en vendant des produits typiquement japonais dans le monde et, en attirant des touristes.

Attirer les plus jeunes

Certains produits culturels japonais ont déjà connu un succès planétaire. Ainsi, pendant la pandémie du Covid-19, le Japon a vu l’explosion du streaming et avec, le gain de popularité de plusieurs dessins animés japonais. Les franchises comme «Demon Slayer» ou encore «Jujutsu Kaisen», dont les longs-métrages ont été diffusés dans des cinémas français, ont cartonné.

L’année dernière, le célèbre manga «One Piece» a également obtenu une adaptation chez le géant Netflix. «Ces dernières années, les contenus tels que les animés et les mangas ont joué un rôle extrêmement important pour attirer un public jeune de plus en plus nombreux depuis l’étranger, leur servant de porte d’entrée au Japon», a affirmé le gouvernement nippon.

Lutter contre le piratage

La révision de la stratégie d’influence du plan «Cool Japan» prévoit également un renforcement de la lutte contre les sites pirates, distribuant illégalement les animés traduits ou encore, partageant l'intégralité de nouveaux mangas. «Le renforcement des mesures contre les sites de piratage est essentiel à l’expansion du marché mondial», a commenté le gouvernement.

En France, l’influence du soft power japonais s’illustre notamment par le rendez-vous annuel Japan Expo, qui aura lieu cette année du 11 au 14 juillet, à Paris.