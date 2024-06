Tom Cruise : la voix de l'acteur générée par l'IA utilisée dans un faux documentaire Netflix sur la corruption au sein des JO diffusé par les Russes

La Russie diffuse actuellement un faux documentaire Netflix utilisant l'image et la voix de Tom Cruise pour dénigrer les Jeux Olympiques, dévoile Microsoft.

Des nouvelles méthodes de propagandes. La Russie de Vladimir Poutine a lancé une campagne de désinformation pour dénigrer les JO de Paris impliquant des vidéos truquées. La supercherie a été dévoilée par le Microsoft Threat Analysis Center (MTAC), qui a analysé plusieurs images postées sur la plate-forme Telegram. Parmi elles, une série de quatre épisodes de dix minutes intitulée Olympics Has Fallen, diffusée depuis juin 2023, dont le nom est inspirée par le film Olympus has fallen (La Chute de la Maison-Blanche) sorti en 2013 avec Gerard Butler et Morgan Freeman.

Le film a été identifié comme un faux documentaire se diffusant sur des réseaux indépendants en copiant la présentation Netflix. En effet, on y découvre en ouverture le fameux logo rouge de la célèbre plate-forme de streaming, et sa non moins célèbre signature sonore, «Tudum». Dans ce contenu téléchargé des milliers de fois sur Telegram, on observe l’acteur américain Tom Cruise dénigrant l’organisation des JO. Une présentation qui relève bien évidemment du montage. Sa voix ayant été copiée grâce à l'IA, note le MTAC.

Le Kremlin dément

Microsoft accuse l’organisme d’influence pro-russe Storm-1679 d'être à l’origine de cette nouvelle campagne de déstabilisation, et s'inquiète d’une possible intensification des propagandes de dénigrement à l’approche des Jeux.

Microsoft précise surveiller également Storm-1099, appelé «Doppelganger», autre acteur qui associe «des tactiques anciennes à de l’intelligence artificielle (IA) pour mener des activités nuisibles» sur les adversaires de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti toutes activités d’interférences dans les organisations dans un communiqué.