Voici 11 clichés inédits de la famille royale britannique révélés dans le cadre d’une exposition

L'exposition «Royal Portraits : A Century of Photography», ouverte jusqu'au 6 octobre, présente des photographies rares voire inédites de la famille royale britannique, au palais de Buckingham, à Londres.

«Royal Portraits : A Century of Photography» propose au public de découvrir jusqu'au 6 octobre, plus d'une centaine de photos de la famille royale, la plupart présentées pour la première fois au public ou rarement exposées. Ouverte depuis le 17 mai, cette exposition est la première à se tenir à la galerie du Roi, auparavant connue sous le nom de galerie de la reine et rebaptisée ainsi après l'accession au trône de Charles III, au palais de Buckingham, à Londres.

«Nous sommes ravis de partager la correspondance d'archives et des épreuves inédites qui permettront aux visiteurs de découvrir les coulisses du processus de création de ces inoubliables portraits royaux», a indiqué Alessandro Nasini, conservateur de l'exposition, dans le communiqué de presse.

L'exposition permet aux visiteurs de feuilleter l'album photo des Windsor, qui compile portraits officiels et clichés intimes, capturés pour certains par de célèbres photographes tels que Cecil Beaton, Annie Leibovitz, David Bailey, Rankin ou bien encore Paolo Roversi. Elle offre également la possibilité de retracer l'évolution de la photographie de portraits royaux, des années 1920 à nos jours, au travers de plus de 150 photos, épreuves, documents provenant de la Collection royale et des Archives royales.

«the royal family at royal lodge», 1943 - cecil beaton

©Cecil BEATON/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Prise en 1943 par le photographe Cecil Beaton, cette image de la famille royale montre les princesses Elizabeth et Margaret avec leurs parents, le roi Georges VI et la reine-mère Elizabeth d'Angleterre, dans le bureau du souverain britannique, au Royal Lodge de Windsor. Cette scène apparemment banale et ordinaire a été réalisée pour afficher la sérénité et l'unité de la famille royale en temps de guerre.

«group of royal mothers with their babies», 1964 - snowdon

©Lord SNOWDON/Camera Press/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Inédit depuis 60 ans, ce cliché inhabituel met en scène la maternité dans la famille royale en immortalisant quatre jeunes mères tenant leurs nouveau-nés. Au centre de l'image, on voit la reine Elizabeth II qui berce son quatrième enfant, le prince Edward. Assise à ses côtés, se trouve la duchesse de Kent avec son second enfant, lady Helen. Au premier plan, est assise sur un coussin, la princesse Margaret avec son deuxième enfant, Lady Sarah. Et enfin, à gauche de la photo, se tenant légèrement à l'écart du groupe, se trouve la princesse Alexandra qui porte son premier enfant, James Ogilvy. Cette photo remarquable a été prise en 1964 par le mari de la princesse Margaret, le photographe Lord Snowdon, en guise de remerciement personnel à l'obstétricien royal Sir John Peel, qui a accouché des quatre bébés en deux mois cette année-là.

«the princess of wales, when the dutchess of cambridge», 2021 - paolo roversi

©Paolo ROVERSI/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Cette photo fait partie d'une commande confiée au célèbre photographe italien Paolo Roversi, en 2021, pour marquer le 40e anniversaire de Catherine, la princesse de Galles. Figure majeure de la photographie de mode et portraitiste renommé, il a su grâce à son style reconnaissable entre tous, faire de ce portrait royal, une image intemporelle.

«prince charles and princess anne», 1956 - anthony armstrong-jones

©Anthony ARMSTRONG-JONES/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Tirée d'une série produite à l'occasion du huitième anniversaire du prince Charles, ce portrait du prince et de sa sœur, la princesse Anne, a été réalisé en 1956 par Antony Armstrong Jones. Ce réputé photographe de mode et portraitiste britannique est devenu, en 1960, membre de la famille royale après son mariage avec la sœur de la reine, la princesse Margaret, puis, en 1961, il a été anobli par Elizabeth II, qui lui a conféré le titre de comte de Snowdon. Il a d'ailleurs photographié la souveraine britannique tout au long de son règne, notamment en réalisant la photo officielle pour marquer le 80e anniversaire de Sa Majesté en 2006.

«queen elizabeth», 1939 - cecil beaton

©Cecil BEATON/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Il s'agit de la première commande de Cecil Beaton pour photographier la reine mère. La prise de vue s'est déroulée au palais de Buckingham, le 28 juillet 1939. Bien que censée durer 20 minutes, la séance s'est poursuivie pendant plus de cinq heures et s'est déplacée des salles d'État vers les jardins. La reine porte l'une des robes conçues par Norman Hartnell pour la visite d'État en France en 1938, connue sous le nom de «White Wardrobe», qui est devenue une sensation de mode, et que Cecil Beaton a utilisé ici pour réaliser sa vision romantique de scènes pastorales idéalisées. Entre le photographe et la reine mère s'est établi une relation harmonieuse qui durera des décennies.

«Princess margaret», 1967 - snowdon

©SNOWDON/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Cette photographie a été prise en 1967, lorsque la princesse Margaret et Lord Snowdon étaient mariés et parents de deux jeunes enfants. Le portrait de la princesse Margaret dégage l'allure confiante et la sophistication d'une femme d'une grande beauté. La profonde intimité de leur relation et la confiance entre le modèle et le photographe sont évidentes dans cette image saisissante au charme inaltérable. Bien que la princesse Margaret et Snowdon aient divorcé en 1978, il a continué à photographier les membres de la famille royale.

«princess alice. Duchess of gloucester on her wedding day», 1935 - madame yevonde

©National Portrait Gallery/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Voici le plus ancien tirage photographique subsistant d'un membre de la famille royale réalisé en couleur. Il représente la princesse Alice, duchesse de Gloucester, belle-sœur du roi George VI et Édouard VIII, le jour de son mariage avec le prince Henry, le 6 novembre 1935. La photographie a été prise par Madame Yevonde, féministe britannique et pionnière de la photographie couleur.

«queen elizabeth II and Princess margaret», 1980 - norman parkinson

©Norman PARKINSON/Iconic Images/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Cette planche-contact inédite du photographe de mode et portraitiste anglais Norman Parkinson, regroupe douze poses représentant la reine Elizabeth II et sa sœur, la princesse Margaret, riant et discutant ensemble, lors d'une séance photo, organisée à l'occasion du 80e anniversaire de leur mère, le 4 août 1980.

«queen elizabeth II», 1952 - dorothy wilding

©Dorothy WILDING/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Cette photographie d'Elizabeth II est un portrait de trois quarts de la souveraine britannique, les mains jointes, regardant légèrement à sa droite, vêtue d'une robe de soirée en taffetas noir conçue par Norman Hartnell et arborant le collier Nizam d'Hyderabad, créé par Cartier en 1930. Il a été réalisé le 26 février 1952, vingt jours seulement après l'accession au trône de la jeune Elizabeth II, par la photographe Dorothy Wilding, lors de la première séance photographique officielle de la nouvelle reine, suite à la commande de la Poste et la Monnaie royale. Mais ce portrait a été jugé inadapté aux besoins des commanditaires, nécessitant d'organiser une seconde séance, le 15 avril. Au total, cinquante-neuf photographies ont été prises par Dorothy Wilding, montrant la reine vêtue de diverses robes conçues par Norman Hartnell et portant des bijoux, dont le diadème de diamant. Les photographies prises au cours des deux séances ont constitué la base de l'image de la reine sur les timbres-poste de 1953 à 1971, ainsi que le portrait officiel d'Elizabeth II, qui a été envoyé à toutes les ambassades britanniques à travers le monde.

«princess margaret», 1955 - cecil beaton

©Cecil BEATON/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

En 1955, Cecil Beaton a photographié en extérieur la princesse Margaret, posant en robe de soirée avec son chien Pippin sur les genoux, à l'occasion de son 25e anniversaire.

«King George VI and Queen Elizabeth», 1940 - cecil beaton

©Cecil BEATON/Royal Collection Trust© His Majesty King Charles III 2024

Cette image inédite de Cecil Beaton a immortalisé le roi George VI, en tenue d'amiral de la flotte, et la reine Elizabeth, inspectant les dégâts causés par les bombes allemandes, au palais de Buckingham, en 1940. Stabilité et espoir font partie du message adressé à la nation britannique en pleine Seconde Guerre mondiale, à travers cette photo officielle des souverains se souriant de manière réconfortante au milieu des débris.