Voici les 3 pays où les habitants utilisent le plus le vélo pour se déplacer

Une étude réalisée par Statista, entre 2023 et 2024, a révélé le classement des 3 pays où les habitants utilisent le plus souvent le vélo afin de se déplacer de façon hebdomadaire.

Pour les résidents de certains pays, la vie est plus simple à vélo. Alors que l’utilisation du vélo se démocratise en France depuis plusieurs années grâce au développement des pistes cyclables à travers le pays, plusieurs pays ont quelques temps d’avance, permettant aux cyclistes d’être très nombreux.

C’est ce que rapporte l’étude, réalisée par Statista et publiée le 3 juin, dans laquelle il est révélé qu’environ un Français sur 5 (20 %) a affirmé utiliser son vélo pour se déplacer au moins une fois par semaine.

Un chiffre qui ne permet pas à la France de se placer parmi les 3 pays où les habitants se déplacent le plus à vélo, d'après les chiffres de Statista.

Lorsque que l'on pense aux Pays-Bas, outre les moulins à vent, le gouda et les tulipes, on pense aussi inévitablement aux vélos. Le pays est connu dans le monde entier pour être le paradis des cyclistes. Les amateurs de deux roues et de mobilité durable y disposent en effet d'un… pic.twitter.com/C7mgMnJdy7

