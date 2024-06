Etats-Unis : 5 blessés et un lourd bilan matériel après le passage d’une quinzaine de tornades qui ravagent le Maryland (vidéos)

Une quinzaine de tornades se sont abattues sur le Maryland (Etats-Unis) ce mercredi 5 juin, provoquant d’importants dégâts matériels dans la région. Cinq personnes d’une même famille ont été blessées à Gaithersburg après la chute d’un arbre sur leur demeure.

Des images spectaculaires et un lourd bilan matériel. De multiples tornades ont frappé le Maryland (Etats-Unis) ce mercredi, provoquant la destruction de plusieurs habitations dans la région.

D’après Justin Berk, météorologiste chez CBM, cet épisode de tornades a été le plus violent vécu dans l’État depuis le 1er juin 2012 puisque 16 tornades y ont été recensées selon son décompte. Plusieurs inondations ont également été rapportées dans le Maryland en raison des fortes pluies observées, notamment dans le comté de Harford (Etats-Unis).

Storm Recap From June 5



WORST in Maryland since June 1 2012



21 Tornado reports across Maryland (16), WV (4) , and Virginia (1)



Numerous Water Rescues- Most in Harford County: 4 to 7 inches of rain fell



Full Report https://t.co/zOh2M0GIcG



Numerous Videos and Photos pic.twitter.com/fmY7oAdP59

— Justin Berk (@JustinWeather) June 6, 2024