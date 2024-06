Guerre en Ukraine : nouveaux avions de combat, formation de pilotes... Quelles sont les nouvelles aides annoncées par Emmanuel Macron ?

Lors de son interview télévisée de ce jeudi 6 juin, Emmanuel Macron est revenu sur l’aide apportée par la France à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. «Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5», a ainsi déclaré le président de la République.

Alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était invité aux commémorations du Débarquement du 6 juin 1944, Emmanuel Macron a indiqué dans une interview sur France 2 et TF1, que la France continuerait d’apporter son aide à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

«Nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister mais nous ne voulons pas l’escalade de la guerre et en aucun cas, nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple», a d’abord rappelé Emmanuel Macron.

Ainsi, le président français a annoncé que la France allait «dès demain lancer un programme de formation des pilotes et de cessions de ces avions.» Des Mirage 2000-5 seront notamment envoyés.

Emmanuel Macron annonce sur France 2 et TF1 "une nouvelle coopération" avec l'Ukraine et la cession de plusieurs avions de combat, des Mirage 2000. Paris va aussi mettre en place "un programme de formation des pilotes" ukrainiens. pic.twitter.com/EhbwKXiXTF — Info France 2 (@infofrance2) June 6, 2024

Emmanuel Macron souhaite que cette formation, qui doit durer cinq à six mois, commence «cet été», pour que les pilotes ukrainiens soient opérationnels «d'ici à la fin de l'année». Néanmoins, «c'est en France que les pilotes seront formés», a précisé le chef de l'État.

Des instructeurs français en Ukraine ?

Emmanuel Macron a également annoncé que la France allait venir en aide à l'Ukraine dans la formation de ses hommes. «Ce que nous proposons, c’est de former 4.500 soldats ukrainiens et donc de les équiper, de les entraîner, de leur apporter les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol», a-t-il déclaré.

Interrogé sur l'envoi de soldats instructeurs vers Kiev, Emmanuel Macron a estimé qu’il ne «doit pas y avoir de tabou sur ce sujet, le sol ukrainien est souverain. Il ne s’agit pas de former sur la zone de combat. Mais au moment où l’Ukraine a un défi et on doit y répondre, comme à chaque fois».

Face au défi capacitaire de l’Ukraine, Emmanuel Macron a rappelé que le ministre de la Défense ukrainien avait demandé aux alliés européens, par courrier officiel, l’envoie d’instructeurs sur leur sol pour les aider à former plus vite leurs soldats.

Une demande qui avait fait réagir la Russie, puisque ce mardi 4 juin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que Moscou n’excluait pas de frapper les instructeurs français qui seraient envoyés sur le sol ukrainien. «Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité. Peu importe qu'ils soient Français ou non».

Une menace qui n’inquiète pas le président de la République qui a estimé que l’envoie de formateurs, «n'est pas un facteur d'escalade». Sans répondre clairement à cette interrogation, Emmanuel Macron n’a pour autant pas fermé la porte à cette éventualité.