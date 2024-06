République tchèque : une collision entre deux trains fait quatre morts et des dizaines de blessés

La collision d’un train de voyageurs avec un convoi de marchandises près de Pardubice (République tchèque) dans la soirée de ce mercredi 5 juin a coûté la vie à au moins quatre personnes et fait des dizaines de blessés, selon le dernier bilan officiel des autorités locales.

Les images témoignent de la violence du choc entre les deux trains. Une collision entre un convoi de marchandises et un train de voyageurs près de la gare de Pardubice (République tchèque), à 100 kilomètres à l’est de la capitale Prague, a occasionné un lourd tribut humain ce mercredi soir.

© Jiri Sejkora/via REUTERS

«Quatre passagers ont subi des blessures qui ont conduit à leur mort», a assuré Alena Kisiala, la porte-parole des services de secours locaux, à la télévision publique tchèque. Au-delà de ces quatre décès, des dizaines de blessés ont été recensés dans cet accident qui a eu lieu vers 21h ce mercredi.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a présenté ses condoléances sur X peu de temps après le drame. «La collision de deux trains à Pardubice est un grand malheur. Nous pensons tous aux victimes et aux blessés. Mes sincères condoléances à toutes les personnes endeuillées», a réagi ce dernier.

Srážka dvou vlaků v Pardubicích je velké neštěstí. Všichni myslíme na oběti a zraněné. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 5, 2024

Le train de la compagnie privée Regiojet, qui embarquait près de 300 passagers, était parti de Prague mercredi à 19h52 et devait arriver dans la ville ukrainienne de Chop ce jeudi à 8h35 après avoir traversé la Slovaquie d'ouest en est.

Le train de marchandises transportait du carbure de calcium, un produit industriel utilisé pour fabriquer de l'acétylène, à savoir un hydrocarbure utilisé comme combustible de soudure, selon la porte-parole des pompiers Vendula Horakova.

Une soixantaine de pompiers et deux hélicoptères mobilisés

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont témoigné de la violence de l’impact, rendant ainsi difficile le travail des secouristes pour extraire les passagers touchés. «Les travaux de secours ont été compliqués parce que le premier wagon était déformé. Cela a rendu difficile l'accès aux blessés», a expliqué un pompier local.

© Regional Fire Rescue Service of the Pardubice Region/Handout via REUTERS

Une soixantaine de pompiers, deux hélicoptères et neuf ambulances ont été mobilisés, selon les services de secours.

© Regional Fire Rescue Service of the Pardubice Region/Handout via REUTERS

Arrivé sur place vers 23h, le ministre de l'Intérieur Vit Rakusan a déclaré que la plupart des blessés étaient légèrement atteints et que les passagers indemnes étaient provisoirement hébergés dans la gare de Pardubice.

La principale voie de chemin de fer reliant Prague à Brno et Ostrava, respectivement deuxième et troisième villes de République tchèque, a été fermée plusieurs heures, selon le ministre des Transports, Martin Kupka. Ce dernier a ajouté qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident.

En 1960, Pardubice avait déjà été le théâtre du pire accident ferroviaire de l'histoire du pays puisqu’une collision entre deux trains de voyageurs au nord de la ville avait fait 118 morts et une centaine de blessés.