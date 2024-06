Soudan : que sait-on de l’attaque contre le village de Wad al-Noura qui aurait fait jusqu'à 100 morts ?

Un groupe paramilitaire en conflit avec l’armée régulière depuis avril 2023 a mené une offensive contre le village de Wad al-Noura, dans l’État d'al-Jazira. Le bilan serait de 100 morts, un chiffre encore en attente de confirmation par une organisation locale.

Des militants prodémocratie au Soudan ont fait état jeudi d'une attaque menée par un groupe paramilitaire contre le village de Wad al-Noura, dans l’Etat d'al-Jazira. Il y aurait eu «jusqu'à 100» morts selon un premier bilan.

L’attaque a été dirigée par les Forces de soutien rapide (FSR) -des paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023 - contre la bourgade «à deux reprises» avec de l'artillerie lourde, a indiqué le «comité de résistance de Madani» dans un communiqué publié ce mercredi.

#UPDATE The village of Wad al-Noura in the Sudanese al-Jazeera region was raided by RSF troops and at least 100 people were killed.





Raids were also carried out on different surrounding villages and the total loss is estimated to be even higher. - local sources pic.twitter.com/lHUn0PFRCT

