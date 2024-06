Etats-Unis : explosifs non-autorisés, cascade interdite... Un célèbre youtubeur arrêté pour une vidéo enfreignant de nombreuses lois

Alex Choi, un youtubeur populaire aux Etats-Unis, a été arrêté cette semaine. Il est accusé d’avoir réalisé une vidéo dans laquelle des feux d'artifice ont été tirés depuis un hélicoptère en vol sur une Lamborghini roulant à grande vitesse. Il encourt 10 ans de prison.

La capitale des films d'action ne plaisante pas avec les feux d'artifice. Les autorités californiennes ont annoncé jeudi l'arrestation du youtubeur «Alex Choi», qu’elles accusent d'avoir réalisé une vidéo dans laquelle deux femmes dans un hélicoptère tirent des feux d'artifice sur une Lamborghini dans une zone reculée du comté de San Bernardino.

Suk Min Choi de son vrai nom, 24 ans, vidéaste connu pour ses vidéos spectaculaires, est plus spécifiquement accusé d'avoir placé un engin explosif ou incendiaire dans un engin volant sans autorisation, comme l'a indiqué le ministère de la Justice américaine dans un communiqué de presse. Le jeune homme a été placé en garde à vue mercredi et devait comparaître devant le tribunal de Los Angeles ce jeudi.

Selon la plainte fédérale le youtubeur, qui compte près d'un million d'abonnés, a publié cette vidéo intitulée «Détruire une Lamborghini avec des feux d'artifice» le 4 juillet 2023.

On pouvait l'y voir «appuyer sur un bouton "tirer des missiles" alors que deux femmes sont dans un hélicoptère, tirant des feux d'artifice sur une Lamborghini qui roule à grande vitesse», est-il ainsi indiqué dans les documents judiciaires relayés par CNN.

