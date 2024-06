Guerre en Ukraine : qui est KNDS, cette entreprise militaire franco-allemande avec laquelle Volodymyr Zelensky a signé un accord ?

Le groupe d’armement franco-allemand KNDS va produire des équipements militaires et des munitions sur le sol ukrainien. Un accord en ce sens a été signé avec le président ukrainien Voldymyr Zelensky ce vendredi.

Le groupe d’armement franco-allemand KNDS a officialisé vendredi à Paris la création d’une filiale en Ukraine, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette filiale va produire des équipements militaires et des munitions sur le sol ukrainien, avaient déjà annoncé fin mars les ministres de la Défense français et allemand Sébastien Lecornu et Boris Pistorius.

Deux lettres d’intention, l’une sur la mise en place d’un centre de maintenance des canons Caesar, l’autre sur l’impression 3D des pièces de rechange, ont été signées par les représentants de KNDS France et la société ukrainienne ENMEK. Un contrat de transfert de production sous licence d’obus de 155 mm sur le sol ukrainien a également été officialisé.

KNDS, un savoir-faire franco-allemand

Comme l'explique le site de KNDS, il s'agit avant tout d'une société visant à unir les forces vives et le savoir-faire des groupes français et allemand Nexter et Kraussi Maffei Wegmann (KMW), qui se sont regroupé en 2015 pour créer cette entreprise et répondre ainsi aux besoins des deux armées. Elle est donc, entre autres, à l'origine de la fabrication des canons Ceaser, pièces-maîtresses de l'artillerie française, qui sont envoyés en grand nombre en Ukraine dans le cadre de la guerre.

Son objectif : «Apporter aux forces armées utilisatrices un avantage opérationnel décisif, tout en améliorant les conditions de leurs missions». En clair, KNDS comprend des chars de combat, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des systèmes d'armes ou encore de la robotique.

En «faire plus» pour aider Kiev

«L’urgence est aux pièces détachées sur le sol ukrainien et d’avoir la capacité de sortir ces pièces non loin du champ de bataille», a déclaré dans la foulée le ministre français des Armées Sébastien Lecornu, devant des armements français préalablement présentés à Volodymyr Zelensky.

Après avoir commémoré ensemble avec émotion les 80 ans du débarquement, poursuite de nos échanges avec mon homologue Lloyd Austin @SecDef.





Étroite coordination sur l’aide à l’Ukraine, préparation du sommet de l’OTAN à venir, situation au Moyen-Orient et en Indopacifique. pic.twitter.com/n3TsNZu267 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 7, 2024

Le président ukrainien, en visite en France, avait exhorté plus tôt ses alliés occidentaux à en «faire plus» pour aider Kiev face à l’agression russe, au lendemain des cérémonies des 80 ans du D-Day en Normandie (nord-ouest).

Lors d’un entretien télévisé jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé la cession à Kiev d’avions de chasse Mirage 2000-5 et la formation de pilotes ukrainiens sur le sol français. Le président français a également évoqué de nouveau un possible envoi d’instructeurs européens sur le sol ukrainien, à la demande de Kiev, sans toutefois apporter de réponse ferme.