Italie : des artefacts anciens découverts dans un puits de 3 mètres de profondeur tout près de Rome

De nombreux artefacts ont été retrouvés dans le puits d’un site archéologique, à moins d’une heure de Rome, en Italie. Ces découvertes permettraient d’en apprendre plus sur les sacrifices et rituels des Italiens, il a presque 2.000 ans.

Ce site archéologique, à moins d’une heure de la capitale italienne, referme encore des secrets. Le parc d’Ostia Antica était en pleine rénovation en vue d’une réouverture prochaine au public lorsque la découverte a été faite. À seulement quelques mètres de profondeur, plusieurs fragments archéologiques ont été retrouvés dans un puits situé en face du temple d’Hercule. Les artefacts dateraient d’il y a presque 2.000 ans, provenant probablement de la fin du Ier siècle ou du IIe siècle de notre ère.

Fragments de récipients en verre, de marbre, d’os d’animaux brulés et des noyaux de pêches. Tous ces objets proviendraient de l’époque impériale et seraient liés à des rituels pour les divinités. «Ostia Antica est une merveille. Il représente un des sites archéologiques les plus importants de notre nation, avec une grande valeur et surtout une grande histoire, l’histoire de la Rome Antique», affirme Gennaro Sangiuliano, ministre italien de la Culture dans un communiqué.

Des restes de rituels

Des photos publiées par le ministère montrent justement la descente des archéologues dans le puits étroit et les objets. Certains pots semblent intacts, des morceaux de bois sculptés sont toujours en bon état. Pour cause : les conditions de la préservation de ces artefacts. En effet, les trouvailles étaient immergées dans de la boue, faible en oxygène.

Parmi les découvertes, il y a également un objet en bois sculpté, de la forme d’un calice ou d’un entonnoir, décoré de plusieurs incisions et de «cercles concentriques». Sa fonction «reste encore à clarifier».

Selon le ministère, la découverte des ossements brûlés confirmerait la réalisation de sacrifices d’animaux. La viande était donc cuite, consommée pendant des banquets rituels en l’honneur des divinités, puis les restes jetés dans le puits lorsqu’il n’était plus utilisé pour son eau.

Ces découvertes se présentent comme une «occasion unique» d’étudier les «activités qui se déroulaient dans le sanctuaire», a ajouté Massimo Osanna, directeur général des musées nationaux au ministère de la Culture.

Ces trésors en bois ont été confiés au Bureau de Restauration du parc pour être analysés.

Des trouvailles archéologiques sont faites dans l’ensemble du pays : plus récemment, une nécropole pré-romaine a été découverte dans le sud de l’Italie, à 50 km de Naples.