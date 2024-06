«Quel point commun entre un préservatif, une Switch et un chargeur USB-C ?» : quand Gabriel Attal explique l'Europe aux jeunes

Alors que les Français s’apprêtent à élire leurs députés européens, le Premier ministre s’est fendu d’une vidéo, diffusée sur son compte Instagram ce vendredi, dans laquelle il s’est adressé aux jeunes en leur parlant d’objets de leur quotidien.

À deux jours du scrutin européen, le Premier ministre s'est lancé dans un exercice inédit. Ce vendredi, Gabriel Attal a pris la parole dans une courte vidéo diffusée sur son compte Instagram. Le locataire de Matignon, qui s’adressait spécifiquement aux jeunes, a évoqué trois objets de leur quotidien : le chargeur USB-C, le préservatif et la console de jeux Nintendo Switch. Des objets qui, selon lui, ont un point commun : l’Europe.

Invoquant «l’Europe du concret», Gabriel Attal s’adresse à la caméra dans une vidéo au format vertical savamment étudiée, où il parle à ses interlocuteurs en utilisant le tutoiement, signe d’une communication qui soigne la décontraction de son incarnant… même si ce dernier est vêtu d’un costume cravate plutôt classique, qui tranche avec le ton employé.

« C’est l’Europe qui…»

«C’est l’Europe qui fait que les préservatifs que tu achètes sont conformes à toutes les exigences en matière de résistance et de sécurité. C’est l’Europe qui a imposé de devoir remplacer les joysticks des Switch qui ne fonctionnent plus, même une fois que la garantie est passée. C’est l’Europe qui vient d’imposer à tous les fabricants de téléphone à partir de décembre prochain», a notamment expliqué le Premier ministre, utilisant un procédé anaphorique destiné à faire peser son propos.

Dans la publication diffusée sur son compte Instagram, le locataire de Matignon a également évoqué le programme Erasmus, qui permet à des étudiants européens de suivre un cursus universitaire dans un autre pays du Vieux continent en validant des crédits européens ; mais également la diplomatie des 27, le Pass rail, l’intelligence artificielle ou l’écologie.

Le but, à peine déguisé de cette prise de parole : rallier cet électorat au projet politique de Valérie Hayer, la candidate de son camp, largement distancée par le Rassemblement national et rattrappée par le candidat du Parti socialiste-Place publique dans les sondages d’opinion. Alors que la députée européenne sortante est créditée de 15% des intentions de vote, son principal opposant, Jordan Bardella, devrait obtenir plus de 33 % des suffrages, selon le dernier sondage Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce vendredi.