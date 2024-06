Russie : «Emmanuel Macron est dans une logique de guerre», affirme Eric Zemmour

«Emmanuel Macron est dans une logique de guerre» avec la Russie, a affirmé ce vendredi sur CNEWS Eric Zemmour, président de Reconquête.

«C'est un facteur d'escalade voulu.» Invité de CNEWS, vendredi, Eric Zemmour n'a pas caché son inquiétude quant à la stratégie déployée par Emmanuel Macron dans le conflit russo-ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu ce vendredi à l'Elysée. Il s'exprimera dans la journée devant l'Assemblée nationale – u ne première depuis le début de la guerre en Ukraine.

«On voit bien qu'Emmanuel Macron est dans une logique d'escalade après avoir été celui qui a tenté de trouver une solution pacifique au début en essayant de parler avec tout le monde, ce qui était tout à fait louable. C'était le rôle de la France, dans une guerre qui se situait sur le continent européen» a déploré Eric Zemmour.

nouvelle étape dans son soutien à Kiev

Jeudi, dans le cadre des commémorations du Débarquement, le président Emmanuel Macron a profité de la présence de son homologue Volodymyr Zelensky pour saluer la résistance du peuple ukrainien. «Manifestement, il est dans une logique de guerre. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, je ne suis pas sûr qu'on doive continuer cet affrontement sans fin» a expliqué, non sans craintes Eric Zemmour.

Le président du parti Reconquête faisant référence aux déclarations mais surtout aux accords signés entre les deux pays. Outre la formation de 4.500 soldats ukrainiens, Emmanuel Macron Macron a promis, jeudi, la cession prochaine de Mirage 2000-5 et la formation de pilotes ukrainiens en France. Selon Eric Zemmour, le président français a franchi une nouvelle étape dans son soutien à Kiev, ce qui ne sera pas sans conséquences.

«Je comprends évidemment que les Ukrainiens défendent leur indépendance, leur souveraineté et leur sol. C'est tout à fait légitime. Je trouve qu'on est de plus en plus cobelligérant. Nous devrions tenter de chercher une solution pour que les Ukrainiens et les Russes se parlent et qu'ils cessent ce massacre. D'ailleurs, les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes. On ne peut pas faire la guerre sur le dos des Ukrainiens. A un moment, il faut que ça s'arrête» a conclu Eric Zemmour, partisan de davantage neutralité dans le conflit.