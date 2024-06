Guerre en Ukraine : où en est la situation économique de la Russie ?

Alors que l'économie russe semblait avoir le vent en poupe depuis le début du XXIe siècle, la guerre en Ukraine semble marquer un coup d'arrêt pour le Kremlin. Une situation qui inquiète certains économistes.

Après la chute de l'URSS et son impressionnant rebond économique, la Russie semble fragilisée sur ce plan. Si les années 2000 et 2010 ont effectivement permis au pays le plus vaste du monde de revenir sur le devant de la scène, depuis peu, l'économie semble décliner en raison de plusieurs facteurs. Notamment en cause : la guerre menée en Ukraine.

Un virage délicat ?

Après un début de XXIe siècle positif, l'économie russe semble battre de l'aile. Un nouveau virage qui pourrait freiner la progression économique du pays qui vient de se placer au quatrième rang des puissances mondiales.

Russia is now the 4th largest economy in the world (PPP) pic.twitter.com/u0OhWGAJ7g — BRICS News (@BRICSinfo) June 5, 2024

En 2014, en envahissant la Crimée, puis en 2022, en tentant un envahissement de toute l'Ukraine, la Russie s'est lancée dans une guerre qu'elle imaginait de courte durée. Ils pensaient faire plier leur voisin en quelques jours. Il n'en fut rien.

Pas de panique cependant pour le gouvernement russe, qui a pu compter sur une année 2022 excellente tant les prix de l'énergie primaire ont flambé. Malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux, la Russie a enregistré l'un de ses meilleurs cru en 2022. Mais la réorientation de l'économie russe (vers des pays comme la Chine, la Turquie ou l'Inde, qui ne suivent pas les sanctions) semble atteindre ses limites.

Une guerre longue et coûteuse

En effet, le budget accordé à l'armement étant de plus en plus lourd (de 47 milliards d'euros en 2021, avant la guerre, à 60 milliards en 2023, pendant et même 140 milliards annoncés en 2024), le déficit budgétaire global s'en ressent.

In the wake of its invasion of Ukraine, Russia is now the most-sanctioned country in the world, with 16,077 sanctions on Russian individuals and entities currently in place. Putin's invasion has pushed Russia past one of the United States' biggest nemeses in Western Asia. pic.twitter.com/YOVstVxYFz — Statista (@StatistaCharts) January 10, 2024

De nombreux économistes s'alarment de la situation russe. Le docteur en économie Igor Lipsits, connu pour avoir démissionné de l'école supérieure d'économie face à la pression de l'administration, ne mâche pas ses mots : «Je perçois une situation de suicide de l'économie russe. C'est une situation à la fois effrayante et fascinante. Tous mes collègues reconnaissent que nous vivons dans une période historique où un grand pays se suicide. Je ne pense pas que la situation soit réversible à présent. Un pays, c'est avant tout une population. Or, il y a un déficit démographique total en Russie. Le pays perd sa population.»

Cette démographie en baisse est dûe à plusieurs facteurs et devrait empirer avec la guerre actuelle. En effet, en plus des 315.000 victimes (blessés ou tués) faites par le conflit, quelques 700.000 soldats sont partis sur le front ukrainien. De plus, la guerre a fait fuir une grande partie de l'élite du pays, qui s'inquiète de voir sa jeunesse décimée une fois la paix retrouvée. Symbole de cette problématique majeure, la fécondité est estimée à 1,5 en 2021, alors qu'elle doit être autour de 2,1 pour assurer une démographie neutre.

“I’m observing a stunning picture of the suicide of the Russian economy.”





- Igor Lipsits, an expert on the Russian economy. #Russia pic.twitter.com/bwqoj0hMJN — Natalka (@NatalkaKyiv) June 6, 2024

Igor Lipsits reprend finalement en s'attaquant au système mis en place par Vladimir Poutine : «Pour booster l'économie, un pays a besoin de main d'œuvre, d'argent et de coopération internationale. Personne ne l'a jamais fait sans coopération internationale. Aucun pays avec des frontières fermées ne peut le réaliser. La Russie ne peut devenir qu'une sorte de Corée du Nord, qui produit des missiles. C'est tout ce qu'elle peut devenir.»