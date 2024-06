Indonésie : disparue depuis 24 heures, une femme retrouvée dans le ventre d’un python 

Une femme de 45 ans a été retrouvée morte ce vendredi dans le ventre d'un python. Les faits se sont déroulés en Indonésie, dans la province de Sulawesi. La victime avait disparu la veille et était, depuis, activement recherchée.

Le gros ventre du python l’a trahi. Une femme de 45 ans et disparue jeudi soir dans un petit village de la province de Sulawesi-Sud en Indonésie, a été retrouvée le lendemain... dans le ventre d’un python, a annoncé ce samedi.

Le python réticulé (espèce de serpent de grande taille présente en Asie du Sud-Est) d’environ cinq mètres a été repéré dans la zone de la disparition avec «un gros ventre», ce qui a immédiatement alerté les villageois.

Ces derniers ont décidé de lui ouvrir l’estomac, c’est alors que la tête de la pauvre disparue est apparue. La mère de famille était totalement vêtue à l'intérieur du serpent. Elle laisse derrière elle un mari ainsi que quatre enfants.

Des précédents mais qui restent rares

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Plusieurs personnes sont mortes dévorées par des pythons ces dernières années en Indonésie. L’année dernière, des habitants du district de Tinnangea, non loin de là, ont tué un python de huit mètres qui venait d’étrangler et manger un fermier.

En 2018, dans la même région, une femme de 54 ans avait été retrouvé morte à l’intérieur d’un python de sept mètres dans la ville de Muna. L'année précédente, toujours dans la province de Sulawesi, un agriculteur avait été dévoré par un animal de quatre mètres dans une plantation d’huile de palme.

Dans cette région du monde, les pythons sont visiblement très intéressés par les humains, notamment à cause de la proximité de leurs habitations et plantations. Ces derniers sont amenés à redoubler d'efforts. De tels incidents demeurent cependant extrêmement rares.

Le serpent le plus grand du monde

Le python réticulé est, avec l’anaconda vert, l’espèce de serpent la plus grande du monde. Il peut mesurer jusqu’à neuf mètres et peser jusqu’à 140 kg. Un animal de plus de dix mètres avait même été tué par des indigènes il y a plus d’un siècle.

Du fait de sa morphologie imposante, ce serpent se déplace très lentement, à seulement un kilomètre par heure environ. Les espèces les plus âgées peuvent atteindre une trentaine d’années.

Le python réticulé qui vit en Asie du Sud-Est affectionne les forêts tropicales, les lisières de forêts et les prairies attenantes, souvent à proximité de l'eau. C'est d'ailleurs un serpent particulièrement à son aise dans l’eau.