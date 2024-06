Israël-Hamas : «Nous nous félicitons de la libération des 4 otages», déclarent Emmanuel Macron et Joe Biden

«Nous nous félicitons de la libération des 4 otages», ont déclaré ce samedi Emmanuel Macron et Joe Biden, dans le cadre d'une conférence de presse donnée depuis le palais de l'Élysée.

Une petite victoire. Ce samedi 8 juin, l’armée israélienne a annoncé la libération de quatre otages, à l’issue d’une opération militaire à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Un évènement dont s’est saisi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse donnée samedi, dans le cadre de la visite d’État de Joe Biden à Paris. «Nous voulons parvenir à un cessez-le-feu immédiat et ouvrir la perspective d’une solution politique. La seule à même de créer les conditions pour une paix juste et durable et répondre aux demandes de sécurité des deux peuples. C’est la raison pour laquelle, nous soutenons la proposition d’accord global des États-Unis», affirme-t-il.

le hamas annonce un bilan d'au moins 210 morts

Après la libération des otages par l’armée israélienne, le Hamas a anoncé un bilan d’au moins 210 morts et plus de 400 blessés sur le camp de Nousseirat. Le chef du mouvement, Ismaïl Haniyeh, a, de son côté, assuré dans un communiqué depuis Doha que la «résistance» allait «continuer».

Emmanuel Macron, lui, argue qu’«après neuf mois de conflit, la situation à Rafah, comme le bilan humain, sont inacceptables. Il est aussi intolérable qu’Israël n’ouvre pas tous les points de passage à l’aide humanitaire, comme la communauté internationale le demande depuis plusieurs mois. Nous réitérons notre demande de cessez-le-feu pour que l’aide puisse arriver massivement. Le conseil de sécurité doit, à ce titre, pouvoir jouer tout son rôle».