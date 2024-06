Virgin Galactic : l'entreprise de tourisme spatial fait décoller son dernier vol ce samedi

Virgin Galactic, l’entreprise de tourisme spatial, doit faire décoller, ce samedi, son dernier vol avant une pause de deux ans. Il doit s’envoler du Nouveau-Mexique vers 8 h 30 (heure locale).

Un dernier vol avant longtemps. Ce samedi 8 juin, l’entreprise spécialisée dans le tourisme spatial doit faire décoller un grand avion porteur depuis le Nouveau-Mexique vers 8 h 30 (heure locale). Ce vol sera le dernier avant une longue pause de deux ans, devant permettre à l’entreprise de développer une nouvelle classe de vaisseaux plus rentables.

Quatre passagers et deux pilotes

Une fois dans les airs, l’avion passera par une période d’ascension d’environ 50 minutes. Il larguera ensuite le vaisseau accroché sous lui, nommé VSS Unity. Dès lors, l’avion allumera son moteur, et accélèrera à la verticale jusqu’à franchir la barre des 80 km d’altitude, marquant le début de l’espace selon l’Armée américaine. À l’intérieur, quatre passagers et deux pilotes participeront à la mission, intitulée « Galactic 07 ». Ils pourront, pendant quelques minutes, flotter en apesanteur et observer la Terre. Le tout avant de revenir en planant sur la piste de décollage. L’un des passagers est Tuva Atasever, dont le vol a été mandaté par l’entreprise américaine Axiom Space. Les autres, seraient issus d’Italie et des États-Unis.

125 vols prévus d'ici à deux ans

C’est la deuxième fois que l’entreprise Virgin Galactic effectue un vol spatial depuis le début de l’année. Il s’agit du 12ᵉ au total depuis son lancement. Alors que le vaisseau VSS Unity effectuera sa dernière mission commerciale ce samedi, le patron de Virgin Galactic a annoncé dans un communiqué, qu’il s’agissait « d’un tournant pour l’entreprise, au moment où nous consacrons pleinement nos ressources à la production de nos vaisseaux spatiaux Delta de nouvelle génération, dont la mise en service commerciale est prévue pour 2026 ».

Ces futurs vaisseaux spatiaux permettront de transporter six passagers, au lieu de quatre actuellement. L’entreprise prévoit également la mise en place de 125 vols par an. Des vols tests seront organisés dès 2025.