Israël-Hamas : l'otage Noa Argamani était-elle retenue dans la maison d'un journaliste palestinien jusqu'à sa libération ?

Enlevée le 7 octobre dernier lors de l’attaque terroriste du Hamas sur le festival de musique Nova en Israël, Noa Argamani a été secourue et libérée ce 8 juin. L’opération menée pour libérer la jeune femme de 26 ans a conduit à la mort du journaliste palestinien Abdullah Al-Jamal. De quoi laisser penser que ce dernier retenait la jeune femme ?

Après une opération menée par l’armée israélienne ayant conduit à la libération de quatre otages, nombreux sont ceux qui essaient de retracer le déroulé des événements dans la ville de Nousseirat dans la Bande de Gaza pour savoir quel rôle a joué le journaliste Abdullah Al-Jamal dans la détention de l'otage de 26 ans Noa Argamani.

Ça a été le cas de l’association humanitaire Euro-Med Monitor et son fondateur Ramy Abdu qui a publié sur le réseau social X un témoignage de la scène. «L’armée israélienne a utilisé une échelle pour entrer dans la maison du Dr Ahmed Al-Jamal. L’armée a immédiatement exécuté Fatima Al-Jamal, 36 ans, après l’avoir rencontrée dans l’escalier, apprend-on. Les forces de l’ordre ont ensuite pris d’assaut la maison et exécuté son mari, le journaliste Abdullah Al-Jamal, 36 ans, et son père, le Dr Ahmed, 74 ans, devant ses petits-enfants. L’armée a également abattu [la fille du docteur] Zainab, 27 ans, qui a été grièvement blessée.»

In an initial testimony documenting the killings committed by the Israeli army in the Nuseirat camp today, the @EuroMedHR reported that the Israeli army used a ladder to enter the home of Dr. Ahmed Al-Jamal. The army immediately executed 36-year-old Fatima Al-Jamal upon… pic.twitter.com/DjfjerIZTf — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 8, 2024

Des suspicions sans preuve

Au témoignage d'Euro-Med Monitor se sont ajoutées plusieurs voix qui ont accusé le journaliste, qui travaillait notamment pour Al Jazeera, d’avoir participé à la détention de Noa Argamani. Ces informations demeurent toutefois à considérer avec retenue, car sans preuve. Le site de renseignement SentDefender a alors affirmé qu’«au cours de l’opération, Abdallah et plusieurs membres de sa famille ont été tués alors qu’ils tentaient d’empêcher le sauvetage de Noa.»

One of the Israeli Hostages that was Rescued yesterday during the Joint-Operation in Central Gaza, 26-Year-Old Noa Argamani was being held Captive in the Home of Abdallah Aljamal, a Photojournalist and Writer/Editor for both Al-Jazeera and the Palestinian Chronicle. During the… pic.twitter.com/1755PL8X9X — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2024

L'association israélienne, Israel Advocacy Movement, a repris l’information. «Ce chien a fêté le 7-Octobre et nous venons d’apprendre que Noa Argamani était retenue captive chez lui. Il ne fait plus la fête. Souvenez-vous de son nom la prochaine fois que le monde prétendra qu’Israël tue des journalistes», a-t-il déclaré avec véhémence.

Une information qu’a nuancé Tal Hagin,sur son compte X de renseignement en Open source, rappelant qu’«aucun rapport» ne confirmait pour l’instant le lien du journaliste palestinien avec la captivité de l’otage israélienne. Le témoignage de l'otage devrait permettre de faire la lumière sur les conditions de sa détention au cours des prochains jours.