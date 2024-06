Israël-Hamas : qui était Arnon Zamora, cet officier dont le nom a été donné à «l’opération Arnon», qui a permis la libération de 4 otages ?

Arnon Zamora, un soldat israélien de 36 ans, a été tué lors de l’intervention ayant sauvé les quatre otages du Hamas samedi 8 juin. L’agent ayant joué un rôle crucial dans le raid a donné son nom à cette opération de sauvetage.

Le sauvetage de quatre personnes captives du Hamas s’est soldé par la mort d’un soldat israélien samedi 8 juin.

Behind every rescue mission, are Israeli men and women who risk their lives.





We are devastated to share that Chief Inspector Arnon Zamora, commander and tactical operator in the Yamam (National Police Counter-Terrorism Unit), who was critically wounded in the operation to…

«Derrière chaque mission de sauvetage, il y a des hommes et des femmes israéliens qui risquent leur vie. Nous sommes dévastés d'apprendre que l'inspecteur en chef Arnon Zamora (...) qui a été grièvement blessé lors de l'opération de sauvetage des otages ce matin, a succombé à ses blessures», a annoncé sur X le ministère israélien des affaires étrangères.

Âgé de 36 ans, Arnon Zamora était commandant et opérateur tactique du Yamam (unité de lutte contre le terrorisme de la police nationale), Il avait combattu le 7 octobre lors de la bataille de Yad Mordechai, en stoppant l'avancée de dizaines de terroristes du Hamas qui tentaient d’entrer dans le pays, ont indiqué des responsables dans des propos relayés par le New-York Post.

L’homme vivait dans le village de Sde David, près de la ville israélienne de Sderot, et à moins de 25 km de la frontière de Gaza. Il laisse derrière lui une femme, Michal, deux enfants, ainsi que ses deux parents, selon le journal Haaretz.

I salute Chief Inspector Arnon Zamora, Commander in the elite Yamam Unit, who fell while leading a daring operation to rescue 4 hostages held by Hamas in Gaza. He lived and fell a hero.

My heart and thoughts are with his loved ones and soldiers. May his memory be a blessing.





My heart and thoughts are with his loved ones and soldiers. May his memory be a blessing. — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) June 8, 2024

«Je salue l'inspecteur en chef Arnon Zamora, commandant de l'unité d'élite Yamam, qui est tombé au champ d'honneur en menant une opération audacieuse pour sauver quatre otages détenus par le Hamas à Gaza. Il a vécu et est tombé en héros», a félicité, sur X, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Arnon Zamora a également été félicité par la famille d’un des otages libérés, pour avoir sacrifié sa vie au service de quatre autres : «Nous sommes vraiment désolés et nous voulons simplement vous remercier», s’est émue la soeur de Ziv Nasi dans des propos relayés par The Times of Israël.