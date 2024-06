Voici les 10 conflits les plus longs de l'Histoire

Récentes ou anciennes, de nombreuses guerres ont façonné le monde tel qu'on le connaît. Si certaines d'entre elles ont été mené en quelques jours, d'autres se sont déroulé sur la durée. Voici le top 10 des guerres les plus longues de l'Histoire.

Que ce soit pour des raisons territoriales, idéologiques, religieuses ou économiques, les guerres ont fait partie d'une grande majorité des sociétés humaines, au cours des derniers siècles. Mais certaines d'entre elles ont traversé les générations en s'éternisant.

portugal-maroc (1415 - 1769)

Depuis 1415 et la prise de Ceuta, une partie du Maroc était occupée militairement par le Portugal. Grâce à des conquêtes hors d'Europe, le Portugal visait le contrôle de points stratégiques. Avec ses guerres marocaines, le but était de prendre possession du détroit de Gibraltar. Le conflit ne prendra fin qu'en 1769, le Portugal restituant au Maroc ses territoires après 354 années de conflit.

l'Eyalet du Yémen (1538 - 1929)

L'Eyalet du Yémen est une province de l'Empire ottoman jouissant d'une localisation prépondérante : à l'heure des grandes découvertes européennes, l'Eyalet se situait sur la route maritime des explorateurs qui se dirigeaient vers les comptoirs d'Asie. Les mamelouks et les qasamides se sont donc disputé sa possession durant 373 ans (1538-1929).

La guerre des yaquis au Mexique (1533 - 1929)

Dès 1533, les Yaquis (peuple indigène du Mexique) se sont battus pour leurs droits et leurs terres. D'abord contre la Nouvelle-Espagne puis contre le Mexique, ils ont subi une répression sanglante qui a atteint son paroxysme au début du XXe siècle. Finalement, le président Lázaro Cárdenas leur restaura leurs territoires ancestraux, après 396 années de combat.

serbie-bulgarie (818 - 1330)

Entre 818 et 1330, soit 512 années, l'empire Bulgare et la Serbie médiévale s'adonnaient à une très longue guerre. Deux fois, la Serbie est envahie par l'empire Bulgare. Finalement, ce sont les Serbes qui sont sortis victorieux de cette guerre, qui ouvra une période de prospérité importante. Stefan Dusan, roi de Serbie, a pris possession de la Macédoine et une partie de la Grèce.

les guerres arabo-byzantines (629 - 1180)

Dès leur création, les califats arabes ont lancé une série d'offensives sur des territoires de l'Empire Byzantin, en 629. Le conflit ayant duré de longs siècles, les différents systèmes arabes successifs ont mené ces guerres : les califes, la période Omeyyade puis la période Abasside. Ils finissent par obtenir une nette victoire territoriale, en 1180, après 551 ans.

les invasions barbares (113 AV.-J.C. - 476 AP.-J.C.)

Ils ont marqué l'histoire : les Goths (aussi appelés «barbares») sont ceux qui ont mis fin à l'hégémonie romaine en Europe. Dès 113 avant J.-C., ceux-ci ont tenté de fragiliser l'Empire Romain par l'intermédiaire d'invasions. Elles ont duré près de six siècles (588 années), jusqu'à faire tomber définitivement l'Empire, en 476 après J.-C.

le conflit byzantino-bulgare (680 - 1396)

En 680, les Bulgares prennaient possession de certains territoires des Balkans. Une invasion que l'Empire Byzantin n'a pas toléré et qui a mené à une très longue période de conflit. Trente trois tsars et khans se sont succédé au sein de l'Empire Bulgare et 28 côté byzantins, démontrant la durée exceptionnelle du conflit : 675 ans. Affaiblis notamment à cause de cette guerre, les deux blocs sont conquis par l'Empire Ottoman peu après la fin de cette guerre (1396 pour les Bulgares, 1453 pour les Byzantins).

les Guerres perso-romaines (54 AV.-J.C. - 628 AP.-J.C.)

En 54 avant J-C, les Romains arrivaient en Grèce et s'attaquaient même à l'Asie Mineure. Ils affrontèrent les Perses, d'abord via l'Empire parthe puis via l'Empire sassanide. Finalement, en 628, 681 années après le début de leur première guerre, le conflit prend fin avec l'expension arabo-musulmane.

les Guerres franco-anglaises (du XIIIe siècle au XIXe siècle)

Dans leur histoire, Français et Anglais n'ont eu de cesse de se livrer bataille. A partir du XIIIe siècle, où la Normandie est envahie par les Capétiens, les deux puissances européennes ont cultivé une grande rivalité. L'une des périodes les plus importantes de ce conflit fut la guerre de Cent Ans (1337-1453). Au total, les affrontements franco-anglais ont duré 706 ans. La dernière guerre en date entre les deux pays date des guerres napoléoniennes.

la reconquista (718-1492)

Cette guerre opposa les royaumes chrétiens d'Europe aux musulmans d'Al-Andalus. Depuis les conquêtes arabes menées par les Omeyyades vers 718, ce sont ces-derniers qui détenaient une grande partie du territoire espagnol. Progressivement, durant 774 années de batailles, ils ont été repoussés hors d'Europe. En 1492, ils laissaient définitivement la péninsule ibérique aux Espagnols et aux Portugais.