Éruption d'un volcan en Islande : la vidéo impressionnante de la lave qui recouvre une route

Une éruption volcanique touche l'Islande depuis le 29 mai. Une route aux portes de la ville de Grindavik a été recouverte de lave. Des images impressionnantes.

Une route barrée par la lave. L'Islande est un pays connu pour ses nombreux volcans. L'un d'eux est entré en éruption le 29 mai sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, obligeant les dirigeants islandais a décrété l'état d'urgence. Depuis, la lave s'approche dangereusement de la ville de Grindavik et a même recouvert une route qui y mène. Une digue a été créée pour essayer de protéger les 3.700 habitants de cette ville portuaire.

Lava flows block the road to Grindavik in Iceland as the volcano continues to erupt pic.twitter.com/m1GWLet4rz

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 9, 2024