Etats-Unis : qui est David Hosier, détenu condamné à mort par injection létale ?

David Hosier, ancien militaire dans la Navy âgé de 69 ans, va être exécuté par injection létale dans la soirée du mardi 11 au mercredi 12 juin pour avoir tué un couple en 2009.

C’est la fin de plusieurs années d’attente pour David Hosier. Ce mardi 11 juin à 18h, heure locale (mercredi 12 juin, à 1h du matin en France métropolitaine), ce détenu américain de 69 ans sera exécuté par injection létale à la prison d’État de Bonne Terre, dans le Missouri.

Deuxième condamné à mort dans cet État du centre des États-Unis, David Hosier a été condamné à la peine capitale en 2013 pour avoir tué un couple, Angela et Rodney Gilpin, en 2009. Depuis, sa défense a tenté à plusieurs reprises de faire appel, mais les demandes ont systématiquement été déboutées.

Killing #DavidHosier will do nothing to make the state of #Missouri safer. Instead it will traumatize those who love David and the prison staff tasked with taking his life. We are better than this. Sign the petition to save David: https://t.co/1TckxNkqKN #StopExecutions @madpmo pic.twitter.com/1cWCtYpu0Y

— Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) June 9, 2024