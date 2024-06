Un rodéo vire au drame : un taureau fonce dans la foule et blesse quatre personnes (vidéo)

Samedi, un rodéo a tourné au drame dans l'Oregon (Etats-Unis) lorsqu'un taureau a sauté au-dessus d'une barricade avant de charger des gens présents dans les tribunes. Quatre personnes ont été blessées.

Panique dans les tribunes du Sisters Rodeo. Lors d'un rodéo, samedi 8 juin, dans l'Oregon (Etats-Unis), un taureau a sauté au-dessus de la barrière qui le séparait des spectateurs qui assistaient au show depuis les tribunes. Quatre personnes ont été blessées, selon FoxNews.

Three people have been injured following an incident at the Sisters Rodeo in Oregon on Saturday night. During the final section of the bull riding event, a bull jumped a fence, went out of the arena and entered an area with spectators.https://t.co/i4kM4VFZap pic.twitter.com/df52DnwJwm

— News 12 (@wcti12) June 9, 2024