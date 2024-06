Etats-Unis : une femme grièvement brûlée aux parties génitales après l’explosion de sa marmite à soupe en verre

Une femme de 36 ans a été gravement brûlée lorsqu’une marmite à soupe en verre a explosé pendant qu'elle cuisinait. Elle réclame désormais des dommages et intérêts.

Les faits se sont déroulés en novembre 2021. Lisa Palencia, une Américaine 36 ans, était en train de cuisiner chez la famille qui l'employait, lorsqu’une marmite en verre a explosé, la blessant gravement au ventre, aux parties génitales, et au ventre.

L’ustensile avait été acheté au Museum of Modern Art (MoMa), que la victime a depuis attaqué en justice. Pour cause, la trentenaire assure que le MoMa n’avait pas informé les consommateurs du risque d’explosion.

«Le MoMA continue de commercialiser et de vendre de manière trompeuse des ustensiles de cuisine en verre, même s’il est conscient du danger que représentent ces ustensiles pour les cuisinières», affirme la victime originaire de Los Angeles, dans des propos relayés par le New York Post.

Lisa Palencia réclame donc des dommages et intérêts, afin de couvrir l’intégralité des coûts liés aux soins nécessaires. Elle aura besoin d'une «chirurgie reconstructive à six chiffres en raison du produit défectueux et de la négligence du MoMA», selon les documents judiciaires.

De son côté, le musée a réagi, assurant avoir cessé en 2018 la commercialisation de cette marmite en verre. «La sécurité de nos visiteurs et de nos clients est une priorité absolue et nous examinons attentivement la plainte », a fait savoir la direction.