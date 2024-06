Atlanta : Un forcené détourne un bus de banlieue avec 17 passagers à bord et tue un otage pendant une course folle

À Atlanta aux États-Unis, un homme a détourné un bus de banlieue avec dix-sept passagers à bord, ce mardi 11 juin. Le véhicule a été arrêté après une course poursuite avec les forces de l'ordre locales, un otage est décédé.

La scène est filmée depuis les airs. Sur ces images capturées par la police américaine, un bus de banlieue à Atlanta zigzag entre les lignes, suivit de près par plusieurs voitures des forces de l'ordre. Le véhicule a été détourné par un homme dans la journée du mercredi 11 juin, prenant avec lui dix-sept otages. Le suspect, identifié comme étant un homme de 39 ans nommé Joseph Grier, aurait pointé une arme à feu sur le conducteur. Le suspect aurait près d'une vingtaine de condamnations antérieures à ce crime. D'après la Georgia Department of Corrections, il aurait déjà été condamné pour des faits d'agressions et d'abus sexeuls sur enfant.

Arrivée rapidement sur les lieux, la police a essayé de confronter l'homme, sans succès. C'est une longue course poursuite qui a alors commencé pour les otages : en pleine heure de pointe, le conducteur du bus a été dans l'obligation de se frayer un chemin sur l'autoroute et, dans des rues de banlieue. Le bus aurait conduit les autorités à travers deux comtés d'Atlanta, percutant d'autres voitures en chemin.

#BREAKING: Watch as police pursue a high-speed chase involving a hijacked transit bus hostage situation as shots were fired at law enforcement⁰⁰#Atlanta | #Georgia





