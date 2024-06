Énergie : l'accès à l'électricité a baissé dans le monde pour la première fois depuis 10 ans

Un rapport publié ce mercredi 12 juin par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) et l'ONU a constaté que le nombre de personnes sans accès à l'électricité dans le monde a augmenté en 2022 pour la première fois en une décennie.

La crise énergétique mondiale devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la décennie. Le rapport annuel produit par la Banque Mondiale, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce mercredi a établi que 685 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité en 2022, soit 10 millions de plus qu'en 2021.

NEW analysis from @IEA, @IRENA , @UNStats, @WBG_Energy & @WHO shows progress on basic energy access reversed for the first time in a decade in 2022.





Stronger efforts are vital to put the world on course to reach #SDG7 energy goals by 2030.



