Etats-Unis : un agent de sécurité confond un jouet défectueux avec une arme et abat un adolescent

Un jeune homme de 17 ans, qui souhaitait restituer un jouet défectueux en boutique dans l’État de Washington (Etats-Unis), a été abattu par un agent de sécurité ayant confondu l’arme factice avec une vraie. Le tireur risque la prison à perpétuité.

La victime a succombé sur les lieux. Aaron Myers, un agent de sécurité qui n’était pas en service, est accusé d’avoir tué par balle Hazrat Ali Rohani, 17 ans. L’homme de 51 ans a tiré six coups de feu dans le dos de sa cible alors qu’elle rapportait en magasin un jouet défectueux tirant des projectiles en plastique.

Les faits se sont déroulés sur le parking du Big 5 Sporting Goods situé à Renton, dans l'État de Washington. Selon le témoignage d’un ami qui accompagnait l’adolescent, le petit groupe se dirigeait vers le magasin en début de soirée du 5 juin dernier pour rendre le faux revolver, lorsqu'ils sont passés devant la voiture d’Aaron Myers qui attendait la fin du cours d’arts martiaux de son fils.

De son côté, le tireur a déclaré à la police avoir confondu le pistolet factice avec une véritable arme à feu. Pensant qu'il assistait à un braquage imminent, Aaron Myers a expliqué ne pas avoir eu le temps de contacter le 911 et aurait préféré prendre les choses en main, pointant le groupe de jeunes avec son arme.

Meeghan Black, porte-parole de la police de Renton, a précisé à CBS que les trois adolescents ont immédiatement obtempéré et tenté d'expliquer que le pistolet n'était pas réel.

Detectives are investigating a homicide this evening following a shooting that killed a 17-year-old male. Full story:https://t.co/LML3WldgZr pic.twitter.com/IQtrhNjYc6

— Renton Police Dept. (@RentonpdWA) June 6, 2024