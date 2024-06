G7 : pays membres, histoire, rôle... Tout savoir sur ce sommet crucial qui commence ce jeudi

Après le Japon en 2023, c’est au tour de l’Italie d’accueillir les pays membres du G7 dès ce jeudi 13 et jusqu'au samedi 15 juin. Ce groupe de discussion mis en place en 1975 se réunit chaque année autour des grands enjeux mondiaux tels que la sécurité, l’environnement, le numérique ou la santé.

Un agenda chargé, six séances de travail au programme. Du jeudi 13 au samedi 15 juin, les chefs d’É



Etats et de gouvernement se rendront dans les Pouilles (Italie) dans le cadre du G7. Leur but ? «afficher leur ferme détermination à défendre l'ordre international fondé sur l'Etat de droit et de renforcer leurs relations avec les pays en développement». C’est pourquoi, les conflits russo-ukrainien et israélo-palestinien, les migrations ou encore le changement climatique et la situation de l’Afrique feront l’objet de séances de travail.

Après 49 ans d’existence, le sommet du G7 entend toujours répondre aux enjeux mondiaux que sont «la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement, l’éducation, la santé mondiale, l’environnement et le changement climatique, l’égalité de genre, le numérique».

En novembre 1975, peu de temps après le premier choc pétrolier, Valérie Giscard d'Estaing décide de réunir les dirigeants de six pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Italie et Japon). Un an plus tard, le G6 devient le G7 avec l’intégration du Canada et d’un représentant de l’Union européenne. À noter que ce sommet n’a pas été créé par un traité et a d’abord été fondé dans un cadre de dialogue informel.

De G7 à G8, de G8 à G7

En 1998, la Russie avait intégré les rangs de ce cercle restreint, mais a été exclue en 2014 lors de l’invasion de la Crimée. «L'Europe et les États-Unis sont unis pour soutenir le gouvernement et le peuple ukrainien. Unis pour faire payer un coup à la Russie pour ce qu'elle a entrepris jusqu'ici», avait déclaré Barack Obama, président des États-Unis à l’époque.

Sous la présidence allemande en 2022, le G7 avait largement concentré ses discussions autour de l’attaque russe en Ukraine et sur ses conséquences économiques. Les pays membres s’étaient d’ailleurs engagés à soutenir le pays sur le plan financier et humanitaire apportant 23,9 milliards de dollars USD d’aide.

Aujourd’hui, l’événement rassemble les pays considérés comme étant les économies les plus puissantes du monde. Selon les chiffres du site diplomatie.gouv, ces nations présentent 10 % de la population mondiale et 46 % du produit international brut (PIB).