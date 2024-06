Guerre en Ukraine : les Etats-Unis prennent une série de sanctions fortes contre la Russie

Ce mercredi, les Etats-Unis ont annoncé prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie dans le but de freiner leur effort de guerre en Ukraine.

Des sanctions pour freiner l'économie russe. Les Etats-Unis ont dévoilé mercredi une nouvelle salve de sanctions visant à freiner l'effort de guerre russe en Ukraine. Le but étant de mettre la pression sur les institutions financières qui traite avec l'économie russe, à quelques jours du sommet du G7 qui se tiendra entre le 13 et le 15 juin en Italie.

Les mesures prises par le département du Trésor et le département d'Etat concernent des entités situées en Russie et dans des pays comme la Chine, la Turquie et les Emirats arabes unis. Parmi elles figurent la Bourse de Moscou et plusieurs filiales, dans l'objectif de rendre plus difficiles les transactions valant plusieurs milliards de dollars, ainsi que des entités impliquées dans trois projets de gaz naturel liquéfié.

«Les mesures annoncées aujourd'hui visent leurs voies d'approvisionnement restantes par lesquelles (la Russie) se procure des matériaux et des équipements à l'international, y compris sa dépendance à l'égard de fournitures essentielles provenant de pays tiers», a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à propos de ces mesures.

Montrer que «le temps ne joue pas en la faveur» de la Russie

«Nous augmentons le risque pour les institutions financières qui traitent avec l'économie de guerre russe, nous éliminons les possibilités d'évasion et nous diminuons la capacité de la Russie à bénéficier de l'accès aux technologies, aux équipements, aux logiciels et aux services informatiques étrangers», a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué, rapporté par l'AFP.

Au cours des prochains jours et à l'occasion du G7, le président américain Joe Biden entend montrer au président russe Vladimir Poutine que «le temps ne joue pas en sa faveur», selon un porte-parole de la Maison Blanche.

La réponse de la Russie à ces sanctions ne s'est pas faite attendre : «La Russie, comme toujours dans de tels cas, ne laissera pas les actions agressives des États-Unis sans réponse», a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse d'Etat TASS.