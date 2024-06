Royaume-Uni : deux hommes devant la justice pour avoir abattu un arbre vieux de 200 ans

Deux hommes doivent comparaître devant la justice ce mercredi 12 juin à Newcastle pour avoir abattu le plus célèbre arbre du Royaume-Uni, vieux de deux-cents ans.

Daniel Graham et Adam Carruthers se sont attirés les foudres de toute la population britannique. Ils doivent comparaître devant la justice à Newcastle, ce mercredi 12 juin, pour avoir causé des dommages à un arbre vieux de plus de deux-cents ans, le Sycamore Gap, ainsi qu'au mur d'Hadrien près duquel se trouvait cet érable.

Célèbre au Royaume-Uni, le Sycamore Gap est notamment apparu au cinéma dans le film «Robin des Bois : prince des voleurs» de Kevin Costner en 1991. Isolé entre deux collines de Northumbrie, dans le nord de l'Angleterre, cet érable avait été élu «arbre de l'année» en 2016.

Fin septembre 2023, des promeneurs l’avait découvert dans un piteux état : coupé et la souche mise à nu. Un mois après, l’érable avait été découpé et enlevé par les autorités afin de le mettre à l’abri. Cet acte de «vandalisme» avait suscité tristesse et colère à travers le pays.

Absolutely gutting morning on Hadrian's Wall. No more Sycamore Gap. pic.twitter.com/MWb49kZlaG — Twice Brewed Brew Co. (@TwiceBrewedCo) September 28, 2023

En mai dernier, devant la Newcastle Magistrates’ Court, Daniel Graham, 38 ans, a plaidé non coupable. Adam Carruthers, 31 ans, ne s’est quant à lui pas exprimé sur les charges qui lui sont reprochées. Les deux hommes étaient arrivés au tribunal le visage couvert d’une cagoule.

Les dommages causés au Sycamore Gap sont estimés à hauteur de plus de 622.000 livres, soit plus de 724.000 euros. A l’heure actuelle, les experts tentent toujours de déterminer s’il est possible de le faire repousser à partir de sa souche, ou s’il vaudrait mieux faire naître de jeunes arbres à partir de ses graines.

En parallèle, les deux hommes sont aussi accusés d’avoir causé plus de 1.100 livres (plus de 1.280 euros) de dégâts au mur d’Hadrien. Erigé à l’époque romaine pour empêcher l’invasion des barbares, ce vestige, situé à proximité du Sycamore Gap, est classé au patrimoine de l’Unesco.