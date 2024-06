Singapour : après 35 ans d'interdiction, les habitants ont enfin le droit de posséder un chat

Après 35 ans d'interdiction, les habitants de Singapour vont de nouveau pouvoir adopter un chat en toute légalité. Une décision attendue qui prendra effet en septembre prochain.

Bonne nouvelle pour les amoureux de chat habitant à Singapour. Il va enfin être possible d'adopter légalement un chat. Comme l'annonce le Straits Time de Singapour, cette décision deviendra active en septembre prochain.

Depuis 1989, il n'était pas autorisé aux résidents singapouriens de posséder un chat, car ils avaient «tendance à perdre leur poil et déféquer et uriner dans des zones publiques ainsi que de miauler, causant des inconvéniances à son voisinage».

90% des Singapouriens en faveur de cette décision

Ce changement a probablement été influencé par les citoyens singapouriens eux-même. En effet, un sondage auprès des habitants du pays montre que 90% des Singapouriens pensaient que les habitants de HDB (les logements gouvernementaux, qui représentent 85% de l'immobilier de la ville de Singapour) devaient avoir la possibilité d'adopter un chat.

Les militants du bien-être animal ont également joué un rôle clé dans cette décision. Ils ont relevé de nombreux cas de reproduction sauvage entre des chats clandestins. Selon eux, mieux contrôler la population de chat permettra d'éviter ce problème.

The cat in the flat: Singapore lifts ban on pets in public housing https://t.co/Nbud7w5oOt — The Guardian (@guardian) June 10, 2024

Une décision qui va bientôt permettre à de nombreux détenteurs de chat de le faire en toute légalité. Malgré l'interdiction, on estime que près de 94.000 chats vivaient à Singapour en 2023, un chiffre en hausse (+10%) par rapport à 2019, par exemple.

Cependant, il ne sera pas possible d'adopter plus de deux chats par foyer, et ceux-ci devront être préalablement déclarés via un formulaire en ligne à remplir au moment de l'adoption. Il est également demandé aux maitres de ces animaux de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer qu'ils ne se déplacent pas librement dans les espaces publics et qu'ils ne puissent pas chuter depuis les fenêtres.