Thaïlande : des milliers d'animaux meurent dans le tragique incendie d'un marché géant de Bangkok (vidéo)

Plusieurs milliers d'animaux sont morts, ce mardi 11 juin, lors de l'incendie accidentel du marché de Chatuchak, réputé en Thaïlande pour la vente d'animaux.

Une véritable tragédie qui relance un débat sur le bien-être animal en Thaïlande. Ce mardi 11 juin, un violent incendie a ravagé le marché de Chatuchak, situé à Bangkok, tuant des milliers d’animaux vendus sur les lieux.

L’émotion est vive en Thaïlande, où les autorités ont commencé leur enquête sur cet incident rarissime. «J’en ai le cœur brisé. Je n’ose même pas regarder les chiens qui sont morts après avoir été pris au piège dans leur cage sans pouvoir s’échapper», a déclaré Chadchart Sittipunt, gouverneur de Bangkok, au média local Khaosod.

Selon le Bagkok Post, l’incendie a débuté aux alentours de 4 heures du matin et a provoqué la mort de milliers d’animaux, dont «des poissons d’ornement, des chats, des chiens, des oiseaux et des singes, ainsi que des espèces exotiques coûtant des dizaines de milliers de bahts», soit l’équivalent de centaines d’euros.

Un marché controversé en Thaïlande

Le départ de flammes aurait été provoqué, selon les médias locaux, par un potentiel court-circuit de ventilateurs, qui fonctionnent toute la nuit dans une boutique vendant des chiens.

Avec cet incident, de nombreuses voix se sont élevées afin de mettre fin à ce marché, qualifié de «controversé» par Thai PBS World.

«Imaginez un iguane aimant le soleil, coincé dans une cage minuscule, loin des espaces ouverts et des aires de repos dont il a besoin. De fait, tous les animaux sont entassés dans des cages minuscules, loin de leur habitat naturel, et sont soumis à une hygiène douteuse et à une chaleur insupportable», a poursuivi le média.