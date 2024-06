Émeutes en Argentine : le Sénat valide les réformes ultralibérales de Javier Milei malgré les oppositions

En Argentine, le Sénat a validé les réformes dérégulatrices voulues par le président ultra-libéral, Javier Milei. Dans le même temps, de violentes émeutes ont eu lieu entre des manifestants anti-Milei et les forces de l'ordre à Buenos Aires.

Une situation explosive. Le Sénat argentin a pris une décision lourde de sens ce jeudi matin, en validant les réformes dérégulatrices proposées par le président ultra-libéral du pays, Javier Milei. La chambre haute du pays a donné son feu vert au texte malgré une tension palpable dans le pays. Dans la journée de mercredi, de violentes émeutes ont éclaté entre des manifestants anti-Milei et les forces de l'ordre à Buenos Aires.

Selon le ministère de la Santé, sept personnes, dont cinq députés d'opposition, ont été soignées à l'hôpital après avoir été aspergées de gaz lacrymogènes. Des dizaines de personnes ont été prises en charge sur place. Des voitures ont été incendiées et la police a riposté à des jets de projectiles avec des tirs tendus de balles en caoutchouc et des lances à eau. Au moins dix personnes ont été arrêtées et neuf policiers blessés, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Sécurité. À la tombée de la nuit, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des rues.

After an all-night session, Argentina's Senate narrowly approved President Javier Milei's proposals to slash spending and increase his powers, amid widespread protests. pic.twitter.com/JZ2FNiiqYN — euronews (@euronews) June 13, 2024

UNE LOI PHARE DU GOUVERNEMENT MILEI

Des heurts que la présidence argentine a dénoncés : «Des groupes terroristes qui, à l'aide de bâtons, de pierres et même de grenades, ont tenté de perpétrer un coup d'Etat», rapporte l'AFP.

Depuis son arrivée au pouvoir le 10 décembre 2023, Javier Milei tente de faire passer cette loi. Dans un premier temps, la loi avait été rejetée dans sa forme originale de 600 articles. Des modifications majeures ont été apportées afin de faire passer le texte. Parmi les concessions de l'exécutif : le nombre des privatisations, passées d'une quarantaine dans la version initiale à moins de 10, dont celle toujours sur la table de la compagnie aérienne publique Aerolineas Argentinas.

La loi prévoit aussi, une flexibilisation du marché du travail et des incitations controversées aux investissements étrangers supérieurs à 200 millions de dollars avec des avantages fiscaux et douaniers durant trente ans.

Suite à la décision du Sénat, la présidence s'est félicitée de l'«approbation historique» de cette loi, la qualifiant de «réforme législative la plus ambitieuse des 40 dernières années».