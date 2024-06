G7 : guerre en Ukraine, venue surprise du Pape, conflit au proche-orient... Un sommet sous haute tension et en quête d'union

Les dirigeants du G7 se retrouvent du jeudi 13 au samedi 15 juin dans le sud de l’Italie, pour une réunion dans une atmosphère détériorée par plusieurs conflits internationaux, entre guerre en Ukraine et conflit à Gaza.

À la tension sera mêlée la surprise. Attendus ce jeudi 13 juin dans la station balnéaire de Borgo Egnazia (sud de l’Italie) pour trois jours, les dirigeants du G7 trouveront une présence inattendue dans celle du Pape François.

Le pontife y est attendu pour s'exprimer sur un sujet tout aussi inattendu : l'intelligence artificielle (IA). En effet, le Vatican semble éprouver un intérêt grandissant pour cet outil révolutionnaire, et souhaite l’encourager tout en prévenant sur ses dérives.

Parmi les invités un peu plus attendus figure le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui sollicitera une nouvelle fois l’aide des alliés occidentaux. Pour cause, l’armée ukrainienne, qui manque de munitions et d’hommes, est mise à mal par un retard de la livraison de l’aide militaire occidentale.

Les États-Unis incitent le G7 à accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts. Ceux-ci sont garantis par les intérêts des 300 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe, qui ont été gelés par l'UE et les pays du G7.

Une conférence sur la paix en Ukraine prévue

Toutefois, des interrogations demeurent, notamment sur l'émetteur de la dette et les conséquences du déblocage des avoirs. Une «conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine», est prévue en Suisse, dans la suite de ce G7.

La situation à Gaza est l’autre gros dossier de ce sommet, qui survient au lendemain de la commission d’enquête de l’ONU estimant qu’Israël est responsable dans la bande de Gaza de crimes contre l'humanité, notamment pour «extermination». La commission accuse aussi les autorités israéliennes, «la branche militaire du Hamas et six autres groupes armés palestiniens» de crimes de guerre depuis les attentats commis le 7 octobre par le Hamas. De son côté, l'ambassade d'Israël à Genève a immédiatement accusé la commission d’enquête de «discrimination systématique» à son égard.