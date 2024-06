Guerre en Ukraine : comment le G7 veut aider Kiev grâce aux actifs russes gelés ?

Pour assurer la continuité du soutien occidental à l'Ukraine, les membres du G7 ont scellé un accord permettant d'utiliser les actifs russes gelés au profit de Kiev.

L'Ukraine est au coeur des discussions du sommet du G7, ce jeudi en Italie. En présence du président Volodymyr Zelensky, les chefs d'Etat et de gouvernement cherchent à sécuriser le financement de l'aide à Kiev, notamment au travers d'un complexe mécanisme de soutien financier permettant de faire fructifier les actifs russes gelés par les Occidentaux.

Les pays du «Groupe des 7» : Etats-Unis, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon, font partie des principaux soutiens de Kiev depuis l'invasion russe en février 2022. Un appui dont l'avenir est jugé incertain, notamment face à la perspective d'un potentiel retour de Donald Trump à la Maison blanche.

Pour assurer la continuité de cette aide, les chefs d'Etat et de gouvernement ont scellé un accord majeur afin de débloquer, «avant la fin de 2024», un prêt de 50 milliards de dollars destiné à l'Ukraine et garanti par les futurs intérêts générés par les actifs russes immobilisés.

Concrètement, l'idée est de financer ce prêt non pas avec les avoirs russes eux-mêmes mais avec les revenus qu'ils vont générer : en droit, le principe d'«immunité d'exception» empêche en effet la saisie des biens d'un Etat par un autre.

G7 Summit. Clear support for Ukraine, international law, and a just peace.





Every day we strengthen our positions and our defense of life.





Every meeting serves the purpose of giving Ukraine new opportunities for victory. I am grateful to all of our partners.





… pic.twitter.com/rGtWgqqtM5

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024