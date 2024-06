Mexique : il meurt électrocuté dans un jacuzzi dans une station balnéaire

En vacances dans une station balnéaire du Mexique, un homme de 43 ans est mort électrocuté dans un jacuzzi ce mardi 11 juin.

Un incident dramatique qui a choqué à l’échelle locale. Au Mexique, un homme de 43 ans est décédé après avoir été électrocuté dans un jacuzzi de la station balnéaire de Sonora, au nord-est du pays.

Comme le rapporte la presse locale, Jorge Guillen et sa femme, Lizette Zambrano, se baignaient dans le jacuzzi quand ils ont soudainement été secoués par une «décharge électrique», a déclaré le bureau du procureur général de Sonora.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes présentes sur les lieux ont filmé le moment de panique, alors que certains individus tentaient de réanimer une des deux victimes. Une autre personne a également été touchée par un choc électrique en tentant de venir en aide aux deux victimes.

Tres turistas estadounidenses integrantes de una familia recibieron una fuerte descarga eléctrica mientras estaban en un jacuzzi en un hotel en Sonora.





Una persona murió en el lugar y otra mientras recibía atención médica. pic.twitter.com/ritzWCltfQ — Pagina Central (@paginacentralmx) June 12, 2024

Une cagnotte mise en place pour la famille

Selon plusieurs médias, Lizette Zambrano serait toujours dans un état critique.

Alors que les autorités tentent de trouver «l’origine de la défaillance électrique», une page GoFundMe a été ouverte afin de soutenir la famille.

«Jorge avait un cœur d'or et était toujours là pour sa famille et ses amis», indique la page, qui compte plus de 20.000 euros de dons.