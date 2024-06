Charles III est-il un descendant du comte «Dracula» ? Le roi lui-même l'affirme

Très attaché à la Roumanie, l’actuel roi d'Angleterre, Charles III, possède un lien de sang qui le rapproche de l’Europe du Sud-Est. En effet, il proclame être un descendant de Vlad III, le tyran derrière le mythe de «Dracula».

Charles III, roi d'Angleterre depuis septembre 2022, n’a jamais caché son attachement pour la Roumanie. Il y a un an, Sa Majesté britannique s’était accordé une escapade dans le pays : il avait été reçu par le président Iohannis avant de rejoindre ses résidences à Viscri. Dans ce petit village de Transylvanie, Charles III possède plusieurs propriétés, dont une maison de campagne.

Mais l’attachement et l’intérêt du roi va plus loin que ces biens matériels. En effet, le fils de la défunte reine Elizabeth II revendique depuis longtemps des liens de sang avec le tristement connu prince de Valachie, Vlad III l’Empaleur. En 2011, Charles III (alors prince de Galles et héritier de la Couronne britannique), avait déclaré dans un documentaire de Travel Channel : «Mon arbre généalogique montre que je suis le descendant de Vlad l’Empaleur, j’ai donc des liens avec la Roumanie».

descendant au 16e degré

Avec le dévoilement de son portrait en mai 2024, cette étonnante connexion a refait surface sur la toile. En effet, peint en rouge, beaucoup d’internautes ont alors fait le rapprochement entre le roi Charles III et celui qui a inspiré le personnage de «Dracula». Plus étonnant, certains fans de la famille royale n’étaient pas au courant de ce lien de sang. À noter, le portrait de Charles III n’est cependant pas en référence à Vlad III. Selon le peintre Jonathan Yeo, interrogé par la BBC, Sa Majesté voulait simplement une œuvre distincte et en «rupture avec le passé».

La reine Elizabeth II était une descendante du prince de Valachie à la 15e génération. Ainsi, Charles III est un descendant à la 16e génération. Ce lien de sang est établi par le biais de l’arrière-grand-mère de Charles III, la reine Mary de Teck, épouse du roi George V. C’est par cette dernière et son père, François de Wurtemberg, duc de Teck, qu’il est possible de remonter jusqu’au voïvode Vlad III Basarab, par deux personnes.

tyran de la valachie

Vlad III a inspiré le sanguinaire personnage du conte «Dracula» à l’auteur irlandais Bram Stoker, en 1897. Tyran de la Valachie (l’une des principautés qui composent aujourd’hui la Roumanie) au XVe siècle, il est connu pour avoir tenu le territoire d’une main de fer, face à la menace de l’Empire ottoman. Cruel et rusé, il aurait empoisonné des puits et envoyé des personnes touchées par la peste dans les camps ennemis. Vlad III est néanmoins resté dans les esprits avec les récits de ses empalements, d’où son surnom.

Charles III est lui-même prince de Transylvanie, un titre qui lui a été donné par le maire de la ville d’Alba Lulia.