Euro 2024 : les drapeaux des pays qui ne sont pas en compétition seront interdits

La société chargée de l’organisation des fan zones à Berlin pour l’Euro 2024 a dévoilé que les drapeaux qui ne sont pas d’une des 24 nations participantes à l’Euro seront interdits. L'objectif est d'éviter toute polémique avec des drapeaux palestiniens, israéliens, russes ou ukrainiens.

À l’approche de l'Euro 2024 de football qui démarre ce vendredi 14 juin avec le match Allemagne-Écosse, les autorités ont décidé d’interdire les drapeaux qui ne font pas partie des 24 pays participants à la compétition dans les fan zones.

La décision concerne en particulier les lieux de rassemblement à Berlin et vise à éviter que la compétition ne soit trop politisée dans un contexte international tendu avec la guerre entre Israël et Palestine ou encore entre l'Ukraine et la Russie. La société Kulturprojekt, chargée de l'organisation des événements culturels à Berlin pour l'Euro, a ainsi annoncé que «cette décision vise à maintenir une atmosphère purement sportive et à éviter toute interférence politique qui pourrait affecter le déroulement des événements».

Le directeur administratif de l’Euro Moritz van Dülmen a justifié cette décision. «Le Championnat d’Europe de football n’est pas un lieu pour les manifestations, surtout en ces temps de conflit», a-t-il déclaré dans les colonnes du journal Berliner Morgenpost. Il reste désormais à savoir si l’interdiction ne risque pas d'alimenter un sentiment d'oppression et des réactions sur fond de revendication de liberté d'expression.

Un événement à risque

Dans un contexte de fortes tensions, l'événement sera largement surveillé et les autorités mobilisées. 12 millions de visiteurs sont attendus sur les fan zones pour 22.000 agents en service qui seront présents chaque jour pour maintenir la sécurité, selon Euronews. Autre mesure forte, l’alcool a été banni des stades pour éviter tout débordement entre supporters.

Les forces de l’ordre allemande redoutent en effet une forte variété de dangers. «Nous nous armons contre tous les dangers envisageables avec un haut niveau d'engagement de la part de toutes les autorités de sécurité. Notre focus s'étend de la menace du terrorisme islamiste aux hooligans et autres criminels violents, en passant par la cybersécurité», a ainsi confirmé Nancy Faeser, la Ministre allemande de l'Intérieur.