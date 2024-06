Islam : qu’est-ce que le Hajj, qui débute ce vendredi ?

Le Hajj est la période durant laquelle les musulmans du monde entier se rejoignent à la Mecque, une ville de l'Ouest de l'Arabie saoudite, pour un pèlerinage. Il débute ce vendredi et prendra fin mercredi 19 juin.

Une période sacrée pour la communauté musulmane. Ce vendredi débute le Hajj, le pèlerinage annuel pour tous les musulmans du monde qui se déroule à La Mecque. Pour 2024, les musulmans devront s'y rendre entre le 14 et le 19 juin. Les dates de Hajj sont communiquées par les autorités saoudiennes tous les ans, avec pour particularité d'intervenir toujours lors du dernier mois calendaire islamique. Cet événement sacré est considéré comme un des cinq piliers de l'Islam.

Se rendre à La Mecque pour Hajj au moins une fois dans sa vie est une obligation dans la religion musulmane. Les rituels pendant Hajj permettent aux croyants de se connecter profondément à leur foi, d’en apprendre plus sur l’histoire islamique et d’acquérir une connaissance essentielle du lexique religieux, comme l'explique Al-Dirassa. La Mecque est une ville de l'Ouest de l'Arabie saoudite qui abrite la Kaaba, un édifice en forme de cube qui, selon les musulmans, a été construit par Ibrahim et Ismaïl. Cet édifice est considéré comme le lieu le plus saint de l'Islam, puisque la Kaaba symbolise la maison métaphorique de Dieu et l'unité divine.

QUE FONT LES PÈLERINS PENDANT HAJJ ?

Hajj commence par un petit pèlerinage, appelé l'Omra, à la Mecque. Sur place, les pèlerins réalisent des rituels tels que la marche entre Safa et Marwa, l'ascension du mont Arafat qui est une colline de 70 mètres qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de La Mecque. Puis, vient la lapidation symbolique du Diable, qui est une cérémonie au cours de laquelle les pèlerins jettent des pierres sur trois endroits précis qui symbolisent le diable. Enfin, lors des trois derniers jours d'Hajj, les musulmans abattent des animaux pour partager leurs viandes avec les nécessiteux, c'est appelé Aïd ul-Adha.

Tous les ans, le pèlerinage à la Mecque attire généralement entre 1,5 et 2,5 millions de pèlerins. L'Arabie saoudite attribue à chaque pays un quota annuel basé sur le nombre de musulmans qui y vivent.

En 2023, les musulmans ayant quitté la France pour le Hajj étaient entre 7000 et 8000.